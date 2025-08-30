Прищипване на домати: Кога да премахнете всички тръни и кога не?

Производителите на зеленчуци трябва да разграничават сортовете или хибридите въз основа на продължителността на вегетационния период и кои видове домати могат да се подрязват и кои не. А именно, ниските (детерминантни) видове не се подрязват, докато високите (неопределени) сортове или хибриди трябва да се подрязват.

Подрязването или прищипването е специална мярка за грижа за доматите. При ранните сортове се формира едно стъбло, докато при по-късните сортове се формира тип „дву стъбло“. При избора на такъв, от момента, в който се образуват издънките в пазвите на листата (осем до 10 дни след засаждането), те се отстраняват от цялото стъбло, през целия вегетационен период. Издънките се отстраняват, когато са дълги четири до пет сантиметра.

Тип "Две дървета"

След като по дървото се образуват пет до шест цветни клона, при ранните сортове върховете на дървото се отрязват („обезглавяват“), за по-добро развитие и образуване на плодове. Над последния цъфтящ клон трябва да се оставят поне два листа.

При късните сортове оставяме страничен издънка под първия цъфтящ клон , който не подрязваме, и оформяме „двустъблен“ тип, като премахваме останалите странични издънки - издънките, както е споменато по-горе.

Отстранете циповете.

Нискорастящите (детерминантни) сортове или хибриди не се прищипват или се прищипват само издънките, които излизат от пазвите на първите четири до пет листа. Тези сортове или хибриди се разклоняват по-силно и образуват цветни пъпки по клоните, което води до по-добри добиви .

Сваляйте циповете поне веднъж седмично.

Средно късните сортове могат да се прищипват като ранните, но можете да оставите и едно второстепенно клонче - страничен издънка, под първото цъфтящо клонче. Страничните издънки (стъблата) трябва да се отстраняват навреме и редовно, поне веднъж седмично.

В защитените зони над редовете с разсадени домати се поставят жици, от които за всяко растение или дърво се спуска връв, ако се оформя двустъблен тип (V-образен вид) и леко се връзва за стъблото във формата на „осмица“ близо до повърхността на почвата. С растежа на растението стъблото се увива около връвта. Както при отглеждането на високостъблени сортове на открито, се оставя само едно стъбло , а класчетата редовно се отстраняват от пазвите на листата, когато достигнат дължина около пет сантиметра.

По време на вегетационния период старите, непродуктивни листа под събраните „етажи“ от плодове се премахват, а растенията се спускат, така че безлистното стъбло да лежи плътно до земята. Когато растението порасне до опорната тел (отгоре-хоризонтално), то може да се прехвърли върху нея и по този начин да продължи производството, но при съвременния метод на отглеждане за това се използват „закачалки“, на които се навива 10 - 15 м PVC канап и докато растението расте, дава плодове и премахва листата и сваля плодовете, растенията се спускат и могат да достигнат дължина до девет метра, като общо 25 - 30 етажа с плодове.