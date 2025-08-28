Как се разбира, че на доматите им липсва калций?

Доматите са популярна зеленчукова култура, принадлежаща към семейство Картофови. Коренната им система е разклонена: страничните корени се простират разнопосочно от основните корени.

Здравословен ефект

Благодарение на богатия си състав, доматите имат положителен ефект върху функционирането на организма като цяло, а именно:

- активират стомашно-чревния тракт;

- помагат в борбата с наднорменото тегло;

- премахват отоците;

- укрепват имунната система;

- повишават защитните функции на организма.

Културата обаче може да развие дефицит на микро- и макроелементи. Калцият заема специално място в състава на растението. При неговия дефицит могат да се появят много негативни фактори.

Признаци за липса на калций при доматите

Окапване на пъпки и кълнове.

Изсветляване на горната част на леторастите и след това бързото им загиване.

Къдрене и изсъхване на краищата на листата.

Проява на хлороза по повърхността на листата.

Бавен растеж и развитие на кореновата система на доматите. Този фактор води до бързото ѝ загниване.

Намалено покълване на младите растения.

Фази на дефицит

Дефицитът на калций при селскостопанските растения, включително доматите, се проявява в няколко фази.

Фаза 1. На първо място, дефицитът на калций се отразява отрицателно на състоянието на листата на културата. Те се характеризират с петна от светложълти до бяло-жълти нюанси. Наблюдава се също, че старите листа бързо се увеличават по размер, а петната по тях придобиват наситен зелен оттенък. Дефицитът се проявява и върху самите плодове под формата на кафяви или сиви петна. Този вид проявление се нарича апикално гниене.

Фаза 2. На този етап състоянието и външният вид на културата се влошават значително. Появяват се редица негативни признаци: спиране на растежа на културата и плодовете, изсветляване на младите листа, промяна във формата им, отмиране на горната част на стъблото, поява на хлоротични петна.

Ако пренебрегнете изброените признаци на дефицит на калций, болестта значително влошава състоянието на културата като цяло.

Ако доматите се отглеждат в оранжерии или под навес, където има постоянно повишаване на влажността и температурата на въздуха, дефицитът на калций ще се развие по-бързо, отколкото при култури, които растат на открито.

Профилактика

За да се избегне дефицит на калций при доматите, е необходимо да се спазват следните комплексни грижи.

Овлажняване на почвата. Строго е забранено да се допуска изсъхване на почвата. Но прекомерното преовлажняване също е опасно. Важно е да се поддържа баланс на водното хранене.

Ако е възможно, да се създаде изкуствено засенчване или да се засадят на сенчесто място, изключвайки постоянното излагане на пряка слънчева светлина. Това е необходимо, за да се избегнат изгаряния.

