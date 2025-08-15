Прищипване на растения: Експертни съвети за по-голям и по-добър растеж

Може би сте чували градинари да споменават „прищипване“ на растенията си. Новите градинари често си мислят, че ще им е необходима специална резитба и други инструменти, за да бъдат успешни. Понякога е вярно обратното и всичко, от което се нуждаете, са вашите ръце. Един от класическите начини за развитие на по-гъст растеж, стимулиране на нови стъбла и насърчаване на по-компактно растение е чрез прищипване.

Прищипването означава просто да използвате палеца и показалеца си за премахване на вегетативния растеж. В зависимост от вида и причината за действието, прищипването на растенията може да се извършва, когато са млади или по всяко време през вегетационния период.

Ползите са очевидни, но как да прищипваме растения? Прищипването на растение е точно това, което изглежда означава: обикновено се прави с палеца и показалеца, като бързо и спретнато се отрязва меката растителна тъкан. Това е прост метод за резитба, най-често извършван на ръка, но можете да използвате и малки ножици или резачки.

Когато прищипвате растения при определени видове, това насърчава нов растеж на това място. В идеалния случай прищипването трябва да се извършва възможно най-близо до растежен възел.

Предимства на прищипването на растения

Когато някои растения се прищипват преди цъфтеж, те ще развият по-гъста форма и ще произведат повече цветове. Растенията, които вече цъфтят, могат да изстрелят нови пъпки в отговор на прищипването.

Растения като доматите се възползват от резитбата с прищипване, като насочват енергията си към произвеждащите стъбла, а не само към образуването на вегетативен растеж. Това ще доведе до повече плодове. Прищипването премахва крайните пъпки и месестото стъбло.

Прищипването на по-големите растения с една трета ще забави цъфтежа, но ще доведе до последователни цветове и плодове през целия сезон. Прищипването е полезно и за да направи растението по-привлекателно, дори ако е имало скок в растежа от едната страна.

Растения, които се нуждаят от прищипване

Повечето билки като босилек и кориандър се справят най-добре с прищипване. Есенно цъфтящи растения, като астри, могат да се прищипват през пролетта. Много растения ще произведат повече цветове и листа, ако се прищипват преди лятото, като например циния, космос, колеус, петуния и сладък грах.

Повечето едногодишни растения реагират добре на резитба с прищипване, ако се направи преди залагане на пъпки. Зеленчуци като някои тикви , грах, домати и чушки ще образуват повече плодни стъбла, ако се прищипват рано, когато листата са малки и тепърва се образуват.

Ръчното прищипване е най-разпространеният метод. Прищипването може да се извърши и с малки ножици или резачки, за да се предпазят пръстите ви от напрежение. Това е най-добре, ако има много растителен материал за премахване.

Хванете края на възел, защипете го и внимателно издърпайте растителния материал. Използвайте ноктите си, за да отрежете стъблото.

Кога да прищипваме растенията

В повечето случаи, най-добре е да се направи в началото на сезона. Това е периодът, в който протича най-много вегетативен растеж и тепърва се образуват възли на пъпките. Прищипването по-късно през сезона може да премахне цветните пъпки и плодовете. Прищипвайте есенно цъфтящите растения няколко пъти до началото на юли. Прищипвайте едногодишни растения, когато са около 5 см високи и дългокраки. Прищипвайте билките в началото на сезона за по-компактни растения.

Къде да прищипваме растения

Потърсете малка издутина по стъблото. Това е възел за растеж и къде да прищипете. Отстранете крайния комплект листа и пъпки. Това ще принуди новите стъбла да поникнат. При доматените растения отстранете растителния материал на V-образната връзка между клона и основните стъбла. Тези излишни израстъци са странични и вегетативни. Те няма да дадат плодове и се наричат ​​издънки.