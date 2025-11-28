Посъветваха Люис Хамилтън да напусне Ферари след поредната "подигравка" с него

Престоят на Люис Хамилтън във Ферари продължава да преминава по много "интересен" начин. Откакто седемкратният шампион във Формула 1 премина в италианския отбор, той е постигнал една единствена победа от спринтовата надпревара в Китай. След последното състезание, което бе в Лас Вегас, британецът определи настоящата кампания като най-слабата в кариерата му. Липсата на резултати не е единственото нещо, с което Хамилтън се бори във Ферари. През сезона неведнъж се видя липсата на разбирателство между него и рейсинг инженерът му Рикардо Адами.

"Люис, моля те, тръгни си от Ферари"

Разговорът по радиото на отбора на Люис Хамилтън излезе наяве, след като той се класира на последно място в квалификациите за Гран при на Лас Вегас. Последният му неуспех предизвика коментари в интернет, като хората за пореден път го призоваха да напусне Ферари. След квалификационната сесия бившият стратег Бърни Колинс сподели мнението си за представянето на Хамилтън, което се състоя при коварни мокри условия на пистата във Вегас.

Той чул "голямо объркване" по радиото на Ферари преди отпадането на Хамилтън в първата част на квалификацията, разкривайки разговора между британеца и инженера на отбора. Оказа се, че британецът не е получил информация, че е извън Топ 15. Объркването по радиото в края на Q1 възникна, защото звездата на Ферари не беше сигурен дали има оставащо време в сесията, за да опита още една бърза обиколка. Той пресече финалната линия точно преди карирания флаг.

Пореден епизод от липсата на комуникация между Хамилтън и Адами

По време на състезанието имаше нов епизод от трагикомичната комуникация между Хамилтън и Ферари. Пилотът попита за насоки, а инженерът му отговори, че "темпото е добро" и да продължи да го поддържа. Изнервен Хамилтън отвърна с думите: "Очевидно не е добро, защото изоставам". Тогава Адами му каза: "Опитай да ускориш тогава." Ситуацията не остана незабелязана от феновете, които я определиха като "подигравка към шампиона".

Хамилтън описа дебютния си сезон с Ферари като "кошмар", след като за втори път не успя да завърши състезанието в Гран при на Сао Пауло. Но нещата се влошиха още повече в Лас Вегас, където той заяви, че "по-лошо от това не може да стане", след като се класира на последно място в квалификациите. След основното състезание той отново не успя да прикрие разочарованието си.