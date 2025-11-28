Реал Мадрид прибягва към мегатрансфер в търсене на заместник на Винисиус Жуниор

Ситуацията около договора на Винисиус Жуниор предизвиква хората по високите етажи на "Бернабеу" да предприемат мерки. Както е известно, бразилецът е обвързан с Реал Мадрид до 2027 година, но дългосрочното му бъдеще в отбора е под заплаха. Според медиите в Испания ръководството на "кралете" и Винисиус са водили преговори за нови условия от януари, но те са зациклили, тъй като футболистът не е искал да продължи разговорите на фона на напрегнатите си отношения с треньора Шаби Алонсо.

Реал Мадрид има план, ако Винисиус напусне

Откакто Алонсо замени Карло Анчелоти начело на отбора, Винисиус не е доволен от игровото време и отношението, което получава. Загубата от ПСЖ в Световното клубно първенство се смята за основната причина за различията между тях, като бразилецът беше поставен на десния фланг, вместо на предпочитания от него ляв, след като първоначално беше определен за място на пейката пред Трент Александър-Арнолд. Осъзнавайки ситуацията и реалната възможност един от ключовите им играчи скоро да напусне отбора, Реал е готов да направи всичко по силите си, за да го убеди да остане.

"Кралете" ще се опитат да доведат Холанд на "Бернабеу"

Въпреки това, "SPORT" твърди, че 15-кратният европейски шампион има ясен план и ще се опита да замести Винисиус с грандиозно име. Първи в списъка им е сензацията на Манчестър Сити Ерлинг Холанд, към когото Реал проявява интерес отдавна. Въпреки че се подчертава, че това няма да бъде лесен трансфер – особено като се има предвид, че Холанд има дългосрочен договор с Сити до 2034 г. – отношенията на клуба с неговия агент Рафаела Пимиента дават надежда, че може да се стигне до трансфер.

Винисиус печели около 18 милиона евро годишно в Реал, но офертата за подновяване на договора с увеличение на сумата не беше приета и в отговор неговият щаб поиска исторически договор, близък до предишната заплата на Кристиано Роналдо в испанската столица. Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (PIF) проучи възможността за мега сделка, за да доведе Винисиус в Близкия изток, но не успя да постигне напредък. Бившият играч на Фламенго сега е свързван с Манчестър Юнайтед, като според една информация клубът от Острова е готов да официализира интереса си с оферта от 200 милиона.