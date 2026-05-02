Скръбна вест! Почина легенда на Параолимпийските игри и бивш пилот във Формула 1

Бившият пилот от Формула 1 и параолимпиец Алесандро „Алекс“ Занарди почина на 59-годишна възраст, съобщи семейството му в изявление. Италианецът загуби и двата си крака при инцидент със състезателен автомобил в Германия през 2001 година. След това той се захвана с колоездене и спечели четири златни и два сребърни медала на Параолимпийските игри.

Алекс Занарди си отиде от този свят на едва 59-годишна възраст

The FIA is saddened to learn of the passing of Alex Zanardi, the former Formula 1 driver, two-time CART champion whose journey from life-changing accident to Paralympics gold medallist made him one of sport’s most admired competitors and an enduring symbol of courage and… pic.twitter.com/CCMjUS7lbh — FIA (@fia) May 2, 2026

Занарди участва в повече от 40 състезания от Формула 1 между 1991 и 1999 година. Той кара за Лотус, Уилямс и други отбори, и беше съотборник на Ралф Шумахер. След края на кариерата си във Формула 1, той претърпя тежък инцидент, който промени живота му, след питстоп по време на състезание Champ Car на Лаузицринг. По-късно той се радва на успехи в колоезденето на Параолимпийските игри в Лондон 2012 и Рио де Жанейро 2016.

През 2020-та Занарди загуби контрол над ръчното си колело по време на благотворително състезание в Тоскана и се сблъска с камион. Тогава италианецът получи тежки наранявания на главата и лицето и животът му беше в опасност известно време.

Семейството му не разкри подробности относно причината за смъртта. Те казаха, че Дзанарди е починал внезапно в петък вечерта. „Алекс си отиде спокойно, заобиколен от обичта на своите близки“, се казва в изявлението им, цитирано от ДПА.

Поклон пред паметта му!