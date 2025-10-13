Резитба на черешата: Ако я направите така, следващата година реколтата ще е 5 пъти по-богата

Правилната резитба на черешата през есента гарантира значително увеличение на добива през следващия сезон. Запомнете: правилното оформяне на короната не само стимулира плододаването, но и подобрява осветеността на дърветата, предотвратява разрастването и намалява риска от болести. Ето защо е важно да не пренебрегвате този етап от поддръжката на градината.

Оптималното време за резитба на черешови и сладки черешови дървета е ранна пролет, преди да започне да тече сок, или късна есен, след като листата са опадали. Така че сега е идеалният момент да извършите процедурата.

Правила за подрязване на черешата, които гарантират многократно по-богата реколта

Премахнете мъртвите, болните и повредените клони. Това ще помогне за предотвратяване на разпространението на болести и ще подобри цялостното здраве на дървото.

Черешата в градината ще ви благодари: Засадете тези цветя до нея и ще забравите за вредителите

Премахнете клоните, които растат навътре. Те удебеляват короната, засенчват плодните клони и възпрепятстват циркулацията на въздуха. Премахнете кръстосващите се и триещи се клони. Те могат да се повредят взаимно и да създадат благоприятни условия за развитие на болести. Разредете гъстите участъци от короната на дърветата. Това ще подобри проникването на светлина до плодоносните клони и ще увеличи добива.

Подрязвайте едногодишните издънки. Това ще стимулира образуването на странични издънки и развитието на плодни пъпки. След резитбата се препоръчва торене на черешови и сладки черешови дървета. Това ще помогне на дърветата да се възстановят по-бързо и да образуват повече плодни пъпки.

През пролетта е най-добре да се използват азотни торове (като амониев нитрат или урея) в почвата, за да се стимулира растежът. През есента идеални са фосфорно-калиеви торове (като суперфосфат и калиева сол). Те са предпочитани за повишаване на зимната издръжливост и насърчаване на образуването на плодни пъпки.

След резитба, големите разрези трябва да бъдат запечатани с градинска смола или специален уплътнител за рани, за да се предотврати инфекция.

Кога е най-доброто време за резитба на черешата?

Черешовите дървета са податливи на определени болести и нападения от насекоми, така че предотвратяването на тези проблеми е важна стъпка при есенната грижа.Копаенето около стволовете на дърветата е друга мярка за предотвратяване на развитието на болести и разпространението на насекоми. Разкопаването се извършва на дълбочина около 15 см, за да не се повреди кореновата система на дървото. Копаенето разкрива значителна част от гъбичните спори, възрастните и ларвите, които умират с първите слани.

Поливането също е важна част от есенната грижа. Две до четири кофи вода са достатъчни на дърво, в зависимост от сухотата на почвата и възрастта на растенията.

Колко често трябва да поливате черешата през юли и август