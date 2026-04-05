С метода „киселинен ров“ боровинките ви ще са големи колкото монети

Пожълтяващите листа, дребните плодове и слабият растеж са най-често срещаните проблеми за боровинките, засадени в прекалено алкална почва. Вместо да се борите с нивата на pH всеки сезон, подгответе почвата правилно веднъж завинаги, използвайки метода на „киселинен ров“. Научете се как да копаете и запълвате ров, така че храстите ви да дават изобилие от плодове за години напред.

Защо боровинките се нуждаят от киселинна почва?

Боровинките имат плитка, деликатна коренова система, която не може сама да абсорбира вода и хранителни вещества от почвата - те се нуждаят от помощта на полезни почвени гъби (микоризи). Тези гъби функционират правилно само в киселинна среда. Когато pH на почвата надвиши 5,0, микоризите отслабват и храстът губи способността си да абсорбира желязо, фосфор и азот.

Първият признак на проблеми е пожълтяването на листата между жилките – характерен симптом на железна хлороза. Недостигът на фосфор, от своя страна, се проявява като зачервяване на листните остриета. Храстите растат слабо, образуват къси издънки, цъфтят оскъдно и дават малки, кисели плодове вместо големи, сладки. В екстремни случаи растението умира в рамките на два или три сезона.

Преди да започнете да подобрявате почвата, измерете нейното pH с почвен киселиномер или лакмусова хартия. Измерете го на няколко места около храстите, на дълбочина 15-20 см. Само резултатите ще ви покажат от каква корекция се нуждае почвата ви.

Методът „Киселинен ров“: Изграждане на ров с торф, сяра и борова кора

Методът „Кисел ров“ включва замяна на почвата в кореновата зона със смес от съставки, които понижават и поддържат ниско pH в продължение на много години. Той работи добре както при установяване на нова боровинка, така и за спасяване на храсти, които умират в неподходяща почва.

Изкопайте ров с дълбочина 40 см и ширина 60-80 см за всеки храст. Ако засаждате няколко боровинки подред, свържете дупките в един непрекъснат ров - това ще помогне за поддържане на стабилно pH в цялата коренова зона.

Покрийте дъното на канавката с градинско фолио с дренажни отвори или агротекстил. Този слой забавя смесването на киселинната почва с околната и удължава ефекта на подкиселяване. Не използвайте плътна, неперфорирана мембрана – водата трябва да се оттича свободно, тъй като боровинките не понасят преовлажнени корени.

Напълнете канавката със смес от три части киселинен торф от високо поле, една част компостирана борова кора и една част пясък (подобрява дренажа). Добавете 50-100 гр гранулирана сяра на всеки квадратен метър – разпределете я равномерно и я смесете с почвата. Сярата бавно се разлага под въздействието на почвените бактерии и постепенно понижава pH, осигурявайки дълготрайни резултати.

След като напълните канавката с приготвената смес, полейте я обилно, за предпочитане с дъждовна вода или отстояла чешмяна вода. Твърдата чешмяна вода съдържа много калций, който повишава pH – избягвайте я, когато поливате боровинки.

Отглеждане на боровинки в киселинна канавка – засаждане и грижи

Засадете боровинките през пролетта (март-април) или есента (септември-октомври). Поставете разсада в изкоп на разстояние 1,5-2 метра един от друг, около 5 см по-дълбоко, отколкото е растял в саксията. Засадете поне два храста от различни сортове с подобно време на цъфтеж – кръстосаното опрашване увеличава добива и размера на плодовете.

Боринките изискват слънчево място, защитено от силни ветрове. Колкото повече светлина, толкова по-обилни са плодовете и толкова по-сладки са плодовете. Зрелите храсти могат да издържат на слани до -25°C, но пролетните слани могат да повредят цветовете. В рисковите райони е добре да покриете растенията с агротекстил.

Поливайте редовно – боровинките имат плитки корени и са податливи на суша. По време на вегетационния период отделяйте 10-20 литра вода на храст с всяко поливане, поне веднъж седмично.

