Семена, които можете да съберете през есента за безплатни растения през пролетта

Що се отнася до градинарството, много растения са дарове, които продължават да дават плод, дори след като вегетационният период е приключил. Има много семена, които можете да съберете от градината си и да засадите отново, за да се радвате на безплатни растения през следващия сезон. Събирането на семена от вашите цветя или дървета не е ужасно трудно, ако знаете какво да търсите при различните видове. Събирането на семена от вашите растения през есента ви позволява да отглеждате още повече, след като пролетта се завърне.

Семена на зеленчуци и плодове за събиране през октомври

Някои градинари избират да събират семена от местни растения като млечок и бял равнец, за да помогнат на местните опрашители и дивата природа да процъфтяват. Други градинари се надяват да разширят градините си, без да харчат много за семена или разсад в разсадника. Каквато и да е причината да събирате семена през есента, не забравяйте да го правите отговорно. Ако планирате да излизате извън имота си, винаги искайте разрешение и проверявайте разпоредбите преди прибиране на реколтата. Бъдете подготвени с правилните инструменти, включително кафяви хартиени торбички и чисти ножици.

Шушулки и семена от сладък грах

Още: 3 мощни семена, които всяка жена трябва да яде, за да балансира хормоните и да повиши имунитета

Сладкият грах (Lathyrus odoratus) се предлага в разнообразие от цветове и височини, което го прави подходящо градинско растение. Той служи и като цъфтящо почвопокривно растение, което можете да отглеждате в здрава почва . Можете лесно да запазите семената му след края на вегетационния период. Изчакайте до есента, когато шушулките със семена започнат да покафеняват и да стават крехки на допир. Отстранете цялата шушулка, поставете я в хартиена торбичка и внимателно извадете отделните семена. След като настъпи пролетта, посейте семената за още един кръг красив сладък грах.

Семена от невен

Невенът (Calendula officinalis) или саксийните невенчета имат много приложения в кухнята и добавят малко ярко място към градината. Като едногодишно цвете можете да запазвате семената си от невен всяка есен, за да подновявате цветните си лехи през пролетта. Изчакайте, докато семената узреят от август до ноември, преди да ги съберете. Невенът също се самозасява, така че не чакайте твърде дълго, докато главичките семена изсъхнат, преди да ги съберете. Изчакайте до ранна пролет, преди да посеете запазените си семена навън.

Семена от анасонов исоп

Още: Много лесен трик за бързо покълване на семена

Отглеждайте анасонов исоп (Agastache foeniculum), ако обичате цветове с аромат на женско биле, обичате да привличате пеперуди или просто искате да се възхищавате на тези елегантни, величествени цветя. Съберете семената в късна есен, след като цветовете увехнат, за да отгледате още повече от това издръжливо многогодишно растение. Цветните шипове могат да се оставят да изсъхнат и след това да се отстранят напълно. Поставянето им в хартиена торбичка може да ви помогне да съберете малките семена по-лесно.

Още: Как правилно да съберете семена от тиквички за засяване

Семена от циния

Циниите (Zinnia spp.) са северноамерикански растения от семейство Маргаритки и внасят ярки, приветливи цветове във всяка градина. Освен това, отглеждането им е идеално за привличане на добри опрашители. Семената на циниите са доста лесни за събиране, ако не чакате твърде дълго. Птиците също се радват на семената, затова ги събирайте преди дивите животни. След като цветните главички изсъхнат, отстранете ги и внимателно ги разчупете, за да стигнете до семената вътре. През пролетта посейте семената директно, след като температурата на почвата се повиши достатъчно за покълване