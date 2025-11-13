Най-дългият интерконектор в света: САЩ може да вдъхнат нов живот на проекта

Нови развития биха могли да променят бъдещето на застоялия проект за електроенергийна връзка между Гърция и Кипър, известен като Great Sea Interconnector (GSI), тъй като САЩ задълбочават ангажимента си в Източното Средиземноморие, събощи гръцкото издание Kathimerini. Според добре осведомени източници, цитирани от гръцкото издание, се водят дискусии за това как да се привлекат нови инвеститори в проекта, както по геополитически, така и по финансови причини.

Съобщава се, че разговорите включват потенциалното участие на американски инвеститори, вероятно чрез Американската корпорация за международно финансиране на развитието (DFC), агенция, която финансира инфраструктурни проекти.

Организации като DFC бяха създадени, за да предоставят финансови алтернативи в региони със силно китайско влияние, а Вашингтон изрази интерес към проекти за енергийна свързаност, свързани с планирания коридор Индия-Близкия изток-Европа (IMEC). DFC вече е инвестирала 125 милиона долара в гръцките корабостроителници „Елефсис" и планира допълнително финансиране на инфраструктура, главно в пристанища. Гърция, междувременно, се стреми да служи като една от входните точки на IMEC към Европа.

Знаците за възобновяване на проекта

Импулсът около проекта за интерконектора беше очевиден в Брюксел в сряда, където гръцкият министър на енергетиката Ставрос Папаставру и кипърският му колега Йоргос Папанастасиу се срещнаха с еврокомисаря Дан Йоргенсен. След срещата Папаставру заяви, че двамата министри „са подчертали необходимостта от актуализиране на финансовите и техническите данни за взаимовръзката Гърция-Кипър“, повтаряйки по-ранни забележки на премиера Кириакос Мицотакис и президента на Кипър Никос Христодулидес.

След срещата си с Христодулидес, Мицотакис посочи „нови условия“, които засилват стойността на проектите за свързаност, казвайки: „Насочваме се към незабавна актуализация на технико-икономическите параметри на проекта, така че той да може да бъде подсилен от навлизането на нови, силни инвеститори.“

Освен това Атина и Никозия молят Европейската комисия да съдейства за улесняване на участието на трети страни инвеститори в проекта.

Какви бяха проблемите с интерконектора

Този проект, финансиран от ЕС на стойност 1,57 милиарда евро, има за цел да подобри енергийната сигурност, но начинанието се натъкна на големи пречки, като на преден план са противопоставянето на Анкара и колебанието на Никозия. Никозия обаче забави финансовото си участие в проекта. Анализаторите посочват силно кипърско „слънчево лоби", което се противопоставя на интерконектора, предпочитайки да се фокусира върху проекти за възобновяема енергия. Междувременно френският изпълнител Nexans предупреждава, че неизпълнението на проучванията до края на 2025 г. ще провали графика, потенциално застрашавайки проекта.