Много лесен трик за бързо покълване на семена

Понякога покълването на семената може да се усеща като цяло производство, пълно със специализирано оборудване, строги графици за поливане и дори осветление за отглеждане, но може би, само може би, сме прекалено усложнили всичко.

Всъщност може би има някакъв лесен трик за покълване, който е толкова лесен, че е почти трудно да се повярва, че работи. Идеята е супер проста. Просто купувате семената, които искате да отглеждате, оставяте ги в оригиналните им хартиени опаковки, заливате обилно с вода, след което увивате мокрите пакетчета със семена обратно в пластмаса и ги поставяте на топло място.

Ще отнеме само няколко дни, преди семената да започнат да покълват и да откриете мънички кълнове, които ви очакват, готови да бъдат засадени в почвата и да започнат своето малко пътешествие на растеж. Така че, ако всички по-сложни методи за покълване на семената ви карат да се чувствате малко уморени, изтощени или претоварени с информация, тогава този трик определено си заслужава да опитате. Може да не е най-добрият начин да започнете да отглеждате семена на закрито , не и ако така или иначе се придържате към правилата, но е наистина лесно, ако търсите най-бързите резултати.

Причината този трик да работи е, че по природа семената са доста прости неща. Те просто искат да растат и всичко, от което се нуждаят, е малко влага и топлина, за да се случи това. Така че всъщност не се нуждаят от сложна или перфектна подготовка със специални лампи за отглеждане или строг график за поливане, само влажният пакет със семена и малко топлина ще бъдат достатъчни, за да създадат парников ефект за тях и оттам покълналите семена могат внимателно да бъдат пресадени в контейнери или в земята. Няма да отнеме много време след това, за да ги видите да изникват от почвата.

Експериментирането с начини за покълване не е нищо ново, особено в ерата на интернет. Например, трикове като използването на оцет за покълване на семена , който може да омекоти обвивката на по-твърдите семена и да ускори процеса, се използват от дълго време в градинарската общност и сега набират популярност онлайн. Други хора се кълнат в накисването на семената си за една нощ в чай ​​от лайка по подобни причини. Всъщност опитните градинари има още 10 други трика за увеличаване на кълняемостта на семената и има още повече, които се носят из интернет, но този може би е най-добрият и лесен.

Можете дори да избегнете ходенето до магазина, ако желаете. Ако имате пакетче семена от миналата година, определено можете да започнете с този трик още сега и да видите как ще се получи. Той е идеален за нетърпеливи градинари, начинаещи или хора, които просто не искат да си цапат ръцете, докато не стане абсолютно необходимо.