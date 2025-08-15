Семена на цветя, които се засаждат през есента

Отглеждането на различни видове цветя от семена набира голяма популярност. Въпреки че в местните градински центрове се предлагат много едногодишни растения , отглеждането от семена позволява по-голям избор и изобилие от цветове на сравнително ниска цена.

Проучването на идеалните семена за цветя за есенно засаждане е само един от начините да започнете да планирате пролетните и летните градини през следващия сезон.

Засаждане на цветя през есента

Още: Сутрин или вечер - кога е правилно да поливате хортензиите през август

При планирането на цветна градина , вашите избори могат да бъдат силно повлияни от времето. Познаването на разликата между цъфтежа през хладния и топлия сезон е от съществено значение за успеха. Много градинари засяват многогодишни растения през есента, тъй като това позволява по-дълъг период на установяване и отчита всякаква вернализация или стратификация , които може да са необходими за покълването. Този метод е особено ефективен за засаждане на местни диви цветя.

4 цветя, които трябва да засадите в градината си през август

За да започнете да засаждате семена за цветя през есента, запознайте се със студоустойчивостта на различните видове цветя. Едногодишните видове цветя за хладния сезон ще демонстрират различна степен на студоустойчивост и толерантност. Студоустойчивите едногодишни цветя обикновено покълват през есента и презимуват на етап разсад.

С настъпването на пролетта растенията възобновяват растежа си и цъфтят, преди да настъпят летните горещини. Есенното засаждане на цветни семена се извършва най-често в региони с меки зимни условия за отглеждане.

Независимо дали сеете едногодишни или многогодишни растения, вземете предвид и идеалните условия за отглеждане на мястото, където ще засадите. Цветните лехи трябва да са добре дренирани, без плевели и да получават достатъчно слънчева светлина. Преди сеитба се уверете, че местата за засаждане са добре обработени и почистени от растителни остатъци.

Още: Трябва ли да отрежете прецъфтелите цветове на розите си?

Невен

Яркожълтите и оранжевите цветове, използвани в миналото за медицински и кулинарни цели, идват от лесните грижи за невена при отглеждането му. Често наричан саксиен невен ( Calendula officinalis ), цветът невен отдавна е основен елемент в британските селски градини .

Венчелистчетата се използват в готвенето и са били използвани като жълт оцветител в сирена и масла в миналото. Когато се използват в яхнии, бульони и салати, тези венчелистчета придават пикантен вкус, подобен на шафран, на много ястия. Всички части на растенията невен са полезни по много начини.

Твърди се, че растението стимулира имунната система и в момента се използва като съставка в много козметични продукти. Цветовете и листата на невена могат да се сушат и съхраняват за по-късна употреба. В зеленчуковата градина невенът отблъсква листните въшки от ценните растения. Въпреки че употребата на невена е разнообразна, отглеждането му в цветната или билкова градина е оптимално приложение на това привлекателно растение.

Още: Ако листата на петунията пожълтяват - веднага проверете това

Теменужки

Теменужките са популярни едногодишни цветя заради веселите си, пъстри цветове, лесната грижа и обилния цъфтеж в по-хладните температури на междинните сезони или през зимата в топлите климатични условия. Теменужките често са първите едногодишни растения, които се виждат в градините през пролетта, въпреки че всъщност са краткотрайни многогодишни растения. Разберете как да се грижите за теменужки в саксии или лехи, за да се насладите на това ярко и привлекателно цвете.

Славия

Да се научите как да отглеждате салвия е сравнително лесно, въпреки че ще изисква известно проучване. Родът Salvia всъщност е доста голям, съдържащ стотици различни видове. За щастие, много от тези растения са сходни по отношение на своите нужди и изисквания за растеж.

Още: 6 луковици, които трябва да засадите през август за красиви цъфтежи през пролетта

Това важи особено за салвиите, които са популярни за използване в домашния пейзаж. Въпреки че тези многогодишни растения могат лесно да се отглеждат от семена, повечето градинари избират да купуват растенията си през пролетта от местни разсадници.