Семена от растения, които трябва да съберете през есента

Събирането на семена от летни цъфтящи растения през есента е бърза и лесна задача, която ще ви осигури семена, с които да отглеждате повече растения през следващата година. Когато температурата и нивата на светлина паднат през есента, подготовката за новата година може да бъде приятна задача към края на сезона.

Това е не само изключително възнаграждаваща задача, но и икономична, а периодът от края на лятото до средата на есента е идеално време да тръгнете и да започнете да събирате семена. Има изобилие от възможности, тъй като този месец можете да събирате семена от много цветя и зеленчуци.

За да ви помогнем да планирате контролния си списък за есенно градинарство , разглеждаме внимателно седем изключително популярни растения, от които все още можете да съберете семена през октомври. Периодът за събиране може да е по-кратък за някои растения от други и времето, с което разполагате, ще зависи от вашия климат и метеорологични условия.

Далии

Производителите традиционно засаждат грудки от далии всяка година, но можете да отглеждате далии от семена за изобилие от цветни цветове.

Единственото предупреждение е, че трябва да сте подготвени за изненада, тъй като няма гаранция, че ще получите същите цветове, когато съберете семена от далии . Тъй като далиите се кръстосано опрашват лесно, полученият цвят може да е неочакван.

Ако не се притеснявате за определен вид далии и просто искате пъстри цветове, тогава запазването и засяването на семена е прост и чудесен метод, с който си струва да експериментирате. Събирайте семена от далии през есента, след като шушулката със семена покафенее и изсъхне.

Тикви

Октомври е идеално време за бране на тикви . Независимо дали отглеждате тикви за дърворезба , за украса с тикви или за използване на плодовете в готвенето или печенето, защо да не съберете тиквените семки, за да ги засадите отново или да им се насладите като вкусна закуска?

Издълбайте вътрешността на тиквата и отделете семките, които трябва да изплакнете през цедка, за да ги отделите от месестата част. Ако събирате семена за засаждане на тикви догодина, изберете най-големите семена и ги подсушете върху хартиена кърпа, преди да ги съхраните в херметически затворен контейнер.

Слънчогледи

Когато отглеждате слънчогледи , има три варианта за справяне с тях в края на сезона. Или подрежете слънчогледите и ги изхвърлете, оставете изсушените цветни главички за птиците, за да им осигурят храна в зимна градина , или съберете слънчогледови семки, за да ги посеете отново или да им се насладите като лека закуска.

Слънчогледовите семки могат да се събират през септември и октомври, в зависимост от времето и вида слънчоглед. Семената ще бъдат плътни и ще се отделят лесно от главата, когато са готови за бране.

Отстранете главата с остри ножици за градинарство или нож и я поставете в хартиена торбичка. Семената може да започнат да падат сами, но могат да се откъснат от главата с пръсти и да се съберат в купа.

Сладък грах

Ако все още не сте събрали семената си от сладък грах, прозорецът бързо се затваря, но все още може да има време, ако действате бързо. Стига времето да е сухо и самите шушулки да не показват признаци на мухъл, можете да съберете семената от сладък грах, ако шушулките са покафенели и са твърди.

Запазването на семена ви позволява да отглеждате отново любимия си сладък грах, без да се налага да купувате нови пакетчета. Оставете семената да изсъхнат напълно, като разпръснете шушулките върху решетка или тава на топло място за няколко дни. Отглеждайте сладък грах за следващата година, като посеете растенията през октомври или съхранявате семената през зимата, за да ги засеете през пролетта.

Циния

Отглеждането на цинии внася ярки цветни акценти във всяка цветна леха или саксия. Те се предлагат в най-различни цветове, форми и размери и, при условие че са свободно опрашвани или сортове от типа „Heritage“, а не хибриди, можете да съберете семена от циния, за да ги посеете отново за цъфтеж догодина.

Въздържайте се от пълното отцъфтяване на циниите и оставете някои растения да образуват семена. Изчакайте цветните главички да покафенят и изсъхнат, преди да отрежете семената и да извадите отделните семена, за да ги съхраните.

Засадете семената на цинията, които сте събрали, в рамките на следващите две години - след което тяхната жизнеспособност ще започне да намалява.

Тиквички

Знанието как да се отглеждат тиквички често означава излишък от плодове, които да се берат всяко лято. Вместо да се събират изцяло тиквички за употреба в кухнята, запазването на няколко плода отделно за събиране на семена от тиквички означава, че ще имате всичко необходимо, за да посеете реколтата отново през следващата година.

За целта оставете тиквичките да пораснат големи и изчакайте, докато кората се втвърди и цветът се промени. След като отрежете плода от растението, го оставете настрана за 2-3 седмици, преди да разрежете тиквичката и да издълбаете семките. Изплакнете и подсушете семките, след което ги съхранявайте в хартиен пакет или херметически затворен стъклен контейнер.