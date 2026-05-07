Датите през май 2026, през които НЕ трябва да се засаждат краставици

Кога е най-подходящото време за сеитба на краставици през май 2026 година?

Кои дни през май 2026 г. са неблагоприятни за засаждане на краставици?

За да получите изобилна реколта от краставици, е важно да се вземат предвид не само грижите, но и правилните дати на сеитба. Това ще помогне за отглеждането на силни растения и получаването на вкусни, сочни и хрупкави плодове.

Засяването на краставици изглежда като прост процес, но опитните градинари знаят: бъдещата реколта зависи от правилно избраната дата. Дори при добри грижи, семената могат да покълнат много слабо. Ето защо много градинари се фокусират не само върху времето, но и върху признаци, които са били тествани през годините. През май 2026 г. има както неблагоприятни, така и успешни дни за сеитба, които си струва да се вземат предвид.

Кои дни през май 2026 г. са неблагоприятни за засаждане на краставици?

През май 2026 г. 9-ти и 19-ти се считат за нежелани за сеитба на краставици. Ако се сеят на тези дни, семената може да покълнат по-бавно или да дадат слаби разсади.

Прочетете също: Разсадът на краставиците ще расте здрав и силен, без да пожълтява, ако използвате този тор

В такива дни кореновата система се формира по-слабо, растенията могат да изостават в развитието си, а също така понасят по-лоши температурни промени. В резултат на това, дори при добри грижи, храстите не разкриват своя потенциал, което пряко се отразява на добива. Ето защо опитните градинари се опитват да избягват сеитбата на тези дати, за да не рискуват бъдещата реколта.

Кога е най-подходящото време за сеитба на краставици през май 2026 година?

Започвайки от текущия период, най-благоприятните дни за засяване на краставици са 6, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 25 и 26 май. По това време семената покълват по-добре, а растенията образуват силна коренова система и дават по-стабилна реколта.

Прочетете също: Кога е най-добре да засадите краставици, за да е богата реколтата?

Защо е важно да изберете правилния ден за засаждане на краставици?

Краставиците са много чувствителни към условията на отглеждане. В благоприятни дни се активират естествените процеси на растеж на културата, което има положителен ефект върху развитието на растенията.

Краставиците трябва да се сеят в добре затоплена почва с температура поне +12°C. По-добре е семената да се засаждат във влажна почва и да не се заравят твърде дълбоко. Редовното поливане и топлината са основните условия за добър растеж на тази култура.

За да се ускори покълването, се препоръчва семената предварително да се накиснат във вода за 24 часа. Кълновете обикновено се появяват след 5–10 дни. В рамките на 10–14 дни ще израсне силен и здрав разсад с мощна коренова система.

Прочетете също: Най-доброто време за засаждане на краставици за богата реколта