Студоустойчиви растения за засаждане през зимата

Студоустойчивите почвопокривни растения, които можете да засадите през зимата и които не са вечнозелени, могат да поддържат ландшафта процъфтяващ дори и в най-студените месеци. Тези нискорастящи растения правят повече от това да добавят сезонен интерес, те също така предпазват почвата от ерозия, запазват влагата и потискат плевелите, подобно на мулч. Макар че има вечнозелени почвопокривни растения със зашеметяващ цвят през цялата година , невечнозелените варианти, като зимен жасмин и теменужки, предлагат разнообразие и все пак могат да издържат на тежки сезонни условия. Засаждането на студоустойчиви почвопокривни растения през зимата е важно, защото те стабилизират проблемните зони, като например места под дърветата или по склоновете, като същевременно подготвят почвата за по-здравословен растеж, когато пролетта се завърне.

Освен естетиката, почвопокривните растения допринасят за ритъма на градината през зимата. Като образуват плътни подложки, те намаляват уплътняването, задържат хранителните вещества на място и създават жив мулч, който е от полза за живота и структурата на почвата. Под дърветата, устойчивите на сянка видове се справят с конкуренцията от корените, като същевременно се справят с листните отпадъци, които действат като естествена изолация, когато не са натрупани твърде дълбоко. С течение на времето всички разлагащи се листа от вашите растения ще обогатят почвата на вашата градина, докато почвопокривните растения, които сте засадили, предпазват от оттичане и защитават младите разсад. Това прави особено важно да изберете най -добрите почвопокривни растения, които да засадите под дърветата с сянка във вашата градина или двор . Когато са избрани разумно, тези почвопокривни растения ще балансират красотата и функцията, като гарантират, че градината ще остане устойчива, дори когато температурите паднат и растежът се забави през зимния сезон.

Кокиче

Класическо зимно цъфтящо многогодишно растение е обикновеният кокиче (Galanthus nivalis). Той е ценен заради белите си, камбанковидни цветове, които пробиват сланата, когато малко други растения биха го направили. Кокичетата са едни от най-добрите почвопокривни растения за студено време за градинари, които искат сезонни цветове без вечнозелена листа. От края на зимата до ранна пролет всяка луковица озарява бордюри, алпинеуми и горски покрайнини с единичния си кимащ цвят и тънка, сребристозелена листа.

Нарциси

Многогодишните и бързорастящи нарциси (Narcissus) добавят много яркост към зимните градини със слънчевите си цветове. Тези невечнозелени, студоустойчиви почвопокривни растения имат тънки, лентовидни листа, които растат от широколистни луковици, за да образуват гроздове с височина от 20 до 76 сантиметра. От края на зимата до пролетта се появяват тръбовидните им цветове в традиционни жълти, бели, оранжеви или розови цветове. Веднъж установени, нарцисите могат да понасят суша и да виреят в кисели, добре дренирани почви.

Зимен жасмин

огато малко друго цъфти, зимният жасмин (Jasminum nudiflorum) добавя красота към градините. Жълтите цветове на този студоустойчив, широколистен многогодишен храст цъфтят върху голи стъбла в средата до края на зимата, много преди да поникнат нови листа, осветявайки брегове и склонове. Той е идеален като почвопокривно растение, защото зелените му, падащи клони лесно се вкореняват там, където влизат в контакт с почвата, образувайки гъста, нискорастяща постелка.

Зеленоглава ехинацея

Със своята розетка от зелени листа, които издържат на студените месеци, зеленоглавата ехинацея (Rudbeckia laciniata) добавя много жизненост и текстура към зимните градини. Произхождаща от източна Северна Америка, тя е многогодишно растение, което расте добре на пълно слънце или частична сянка и лесно се адаптира към влажни или добре дренирани почви. Тъй като основните ѝ листа създават естествена почвена покривка, тя плавно преминава в зимата, след като през лятото е стояла висока с жълти, подобни на маргаритки цветове.

Ирис джудже

Джуджевидният гребенест ирис (Iris cristata) е лесно за отглеждане почвопокривно растение, което колибритата обожават. Коренищата му се разрастват, за да създадат меки, листни килими, които изглеждат добре в сенчести бордюри и алпинеуми. Толерира сухи или трудни места под дървета и дори издържа на елени, но предпочита частична сянка и добре дренирана почва. След като се установи, може да бъде лесен за поддръжка вариант за градинарите.