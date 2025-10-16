НЕ бързайте да изхвърляте корите от картофите през есента: Ето как да ги превърнете в ценен тор

Органичните торове са естествен източник на почвено плодородие. Те насищат почвата с полезни микроелементи, укрепват растенията и стимулират растежа, а най-хубавото е, че могат да се получат безплатно. Опитните градинари често използват органични кухненски отпадъци, включително картофени обелки, за торене. Ето как точно да ги използвате през есента?

Кори от картофи за торене на градината

Първата стъпка е да подготвите корите, за да убиете вредните микроорганизми и спори, намиращи се по повърхността им. За да направите това, просто ги поставете във фризера за един ден. След такава обработка отпадъците могат безопасно да се използват като тор. След това заровете замразените кори в градината на дълбочина 10–12 см, на около половин метър от ствола на дървото или храста.

Една кофа е достатъчна за млади дървета , а две за възрастни. Ако повторите торенето през пролетта, растенията ще получат пълен набор от хранителни вещества за целия сезон, осигурявайки богата реколта - и всичко това напълно безплатно.

Друг метод е приготвянето на отвара: за това приготвената кора се залива с вряла вода и се запарва в продължение на няколко дни, след което растенията се поливат в корените.

Хранителна смес може да се приготви, като предварително събраните кори се залеят с гореща вода и се оставят да киснат няколко дни, след което получената каша се използва за подобряване на почвеното плодородие.

Сушената кора може също да се смели на прах и да се поръси по земята около насажденията.

Картофените обелки могат да бъдат полезни и за борба с вредители като колорадски бръмбари, охлюви и телени червеи. За целта корите се разпръскват по земята вечер, а на сутринта се събират заедно с вредителите и се унищожават. Ако корите се третират предварително с химикали, вредителите ще загинат сами.

Картофените обелки са подходящи за подхранване на много растения, но някои култури реагират особено добре на този органичен тор. Например:

Краставици - те получават основни хранителни вещества от това торене.

Тикви - картофените кори им помагат да се развиват по-добре.

Тиквички - те реагират изключително добре на естествените торове.

Пъпеши - стимулират растежа им и увеличават добива им.

Зеле - получава комплексни ефекти от торенето с картофени обелки.

Тези растения могат да се подхранват с картофени обелки, като се добавят към дупките при засаждане или се поливат с инфузия на всеки 2 седмици.

