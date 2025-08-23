Стъпка по стъпка: Как да засадите правилно рози за буйни цъфтежи

След като знаете как да засаждате рози, можете да се насладите на красивите цветове на тези „кралици на цветята“ в много различни части на вашата градина.

Само така е правилно да се направи резитба на розите

Розите предлагат такова разнообразие от цветове, форми и аромат и са траен фаворит в градината, обичани заради своята елегантност и романтика. Независимо дали се преплитат с клематис около беседка, смесени в тревиста бордюра или се разпростират над ограда, има много различни варианти за идеи за розова градина .

Розите са универсални както за официални, така и за неформални стилове, което ги прави прекрасно допълнение към всеки двор. Те също така цъфтят дълго и могат да донесат наслада на вашата градина от юни чак до декември.

Още: Защо розите НЕ цъфтят: Типични грешки на опитните градинари

Лесно е да се поддадете на огромното разнообразие, когато проектирате розова градина , но като направите проучване и изберете качествени, устойчиви на болести сортове, които ще отговарят на условията във вашата градина, ще имате най-голям успех в отглеждането на рози като част от идеите си за цветни лехи .

Как да засадим рози

Методът за засаждане на рози ще варира леко в зависимост от вида роза, който сте избрали – катерачна, стандартна или храстовидна. Затова първо трябва да знаете за трите основни категории рози:

Видовете или дивите рози обичат да се разпростират в естествен стил, предимно са с един цвят, а много от тях имат пъстри шипки през есента, като например ругоза, глаука, мойесии и канина.

Още: Трябва ли да отрежете прецъфтелите цветове на розите си?

Розите отпреди 1860 г. са известни като стари градински рози и се характеризират с големи грациозни храсти с предимно един цъфтеж, са най-ароматните рози и включват алба, галика, дамаска, зелеви и мъхови рози.

Съвременните рози , селектирани от началото на 20-ти век, се характеризират с многократно цъфтеж и стремеж към устойчивост на болести, сила на цъфтежа и качество на цветовете. Те включват чайно-хибридни, флорибунда, ландшафтни, катерливи, миниатюрни и английски рози Дейвид Остин. Съществуват специфични методи за засаждане на катерливи рози , например, за най-добра визия.

„За да добавим малко объркване, разнообразните и универсални храстови рози не се вписват в никаква отделна класификация. Те могат да бъдат видове диви рози, а също и хибриди, вземайки най-доброто от старото, съчетано с модерни черти на повтарящ се цъфтеж и разнообразие от форма, цвят и аромат“, обяснява градинският писател и фотограф Лий Клап.

Къде да засадим рози

Още: Сутрин или вечер - кога е правилно да поливате розите през август

Да знаете къде да засадите рози е много важен аспект от това как да ги засадите и до голяма степен зависи от сорта. Розите са много разнообразни, със стотици разновидности, от цъфтящи увивни и пълзящи растения до храстовидни и цъфтящи храсти и дори почвопокривни рози – можете да опитате да отглеждате рози в почти всяка ситуация в градината.

Преди засаждане е важно да изберете култиватор, подходящ за условията на избраното място във вашия двор.

Като цяло, розите са слънцелюбиви растения, предпочитащи от шест до осем часа слънце на ден. „Те харесват добре дренирана почва, която все още задържа влагата достатъчно дълго, за да могат корените да я абсорбират – добавете малко добре угнил компост или оборски тор при засаждане. В идеалния случай те предпочитат pH на почвата 6,5, с тежка глинеста почва. Твърде много глина може да доведе до преовлажняване на корените, а песъчливата почва ще се отцеди твърде свободно, преди хранителните вещества да могат да бъдат абсорбирани“, обяснява Лий Клап. Има начини да определите типа на почвата във вашата градина.

Ако имате гъста глина, добавянето на малко компост , компостиран тор или листен мулч ще я разрохка.

Още: Как да подрязваме розите правилно за повторен цъфтеж: Прост градинарски трик

Има някои наистина издръжливи рози, които се справят с редица условия, включително ругоза и някои силно растящи сортове. Някои сортове могат да бъдат потенциални храсти за сянка , като например флорибунда и храстовидни рози, тъй като те понасят сянка, стига тя да не е причинена от дървета. Проверете внимателно детайлите на растението за толерантност към сянка.

Последен шанс да подхраните розите преди зимата: С какво трябва да ги торите през август?

Не засаждайте рози на открити места, тъй като вятърът може както да повреди цветовете, така и да причини изпаряване на влагата от листата. Засадете на около един метър от други растения, за да избегнете конкуренция, и на около 60 см от друга роза.