Опасно ли е за двигателя шофирането с наполовина празен резервоар?

Много опитни шофьори все още вярват, че движението по пътя с наполовина празен резервоар за гориво може да доведе до повреда на горивната система и двигателя. Факт е, че подобни неизправности са били често срещани при по-старите автомобили от времето на соца. Дизайнът на превозните средства обаче се е променил значително и подобни проблеми са изключително редки.

Как е най-изгодно да се зарежда – догоре, точни литри или за определена сума?

Резервоарът за гориво на всеки съвременен автомобил има малка вдлъбнатина в самото дъно, където се намира точката за всмукване на гориво. Помпата работи в тази вдлъбнатина, без изключение. Тя не избира ниво или не „превключва“, когато горивото се изразходва. Независимо от нивото на горивото, помпата черпи гориво само от тази област. Следователно митът, че двигателят започва да засмуква мръсотия едва когато нивото на горивото е ниско, е неоснователен. Ако има отломки на дъното, те ще попаднат в горивопроводите, независимо от това колко гориво има в резервоара.

Има и друга част от този популярен мит – историята за конденза. Казват, че когато нивото на горивото е ниско, влажен въздух уж навлиза в резервоара. Влагата кондензира и се отлага по стените на резервоара. Логиката е проста - по-малко гориво означава повече вода. Но ако вземете предвид местоположението на точката на засмукване, става ясно - помпата ще засмуче капка вода, независимо от нивото на пълнене. Тя все пак ще се окаже на самото дъно, точно откъдето идва горивото.

Когато се обсъжда вода в резервоара за гориво, мнозина веднага си представят доста мрачна картина – вътре се появява ръжда, рони се, пада и след това всичко това попада в горивните тръбопроводи и причинява множество проблеми. Това понякога се случва, но само при по-стари автомобили, където резервоарът е направен от метал. Повечето съвременни автомобили имат пластмасов резервоар, който просто не може да съдържа ръжда. Следователно, историите за опасна „каша“, която неизбежно се събира отдолу, са силно преувеличени.

Шофьорите също са загрижени за работата на помпата, когато резервоарът е празен. Изглежда, че ако засмуче въздух, ще се пресуши и бързо ще се повреди. Но дизайнът на резервоара взема това предвид. Когато няма гориво, системата незабавно изключва помпата. Следователно, сценарият, в който шофьор „случайно“ повреди помпата, просто като измине кратко разстояние.