САЩ предупредиха: Европейската цивилизация може да бъде заличена

Вашингтон отправи днес предупреждение относно риска от "цивилизационно заличаване в Европа" и заяви, че ако настоящите тенденции продължат, то европейският континент ще бъде неразпознаваем след 20 години и дори по-рано. Това предупреждение Белият дом отправи в документ от 33 страници, дефиниращ стратегията на САЩ за националната сигурност. За това съобщи Франс прес, след като агенцията се е запознала с публикувания днес документ.

В документа се отправя призив и САЩ да възстановят американското превъзходство в Латинска Америка.

САЩ искат да сложат край на масовата миграция по света и да превърнат контрола по границите в главен елемент на американската национална сигурност, се посочва още в текста. "Ерата на масовите миграции трябва да приключи. Сигурността по границите трябва да е основен елемент в националната сигурност", се казва в документа.

"Ние трябва да защитаваме нашата страна срещу инвазиите, не само срещу неконтролируемите миграции, но също и срещу трансграничните заплахи, като тероризма, наркотиците, шпионажа и трафика на хора", се добавя в документа.

В него Белият дом призовава Япония и Южна Корея да направят повече, за да подкрепят отбраната на Тайван пред Китай.

"Ние трябва да подтикнем тези страни да увеличат разходите си за отбрана, като поставят акцента върху нужните способности за разубеждаване на противниците да атакуват Тайван", се казва в документа.

