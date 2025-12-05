Има саботажи с кофите за боклук: Мерките на още три района в София

В пет столични района вече има криза със сметосъбирането, след като договорите за почистване изтекоха, а сключването на нови е блокирано. От октомври проблеми има в "Люлин" и "Красно, а от началото на декември "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" също са изправени пред неприятна перспектива. И в петте района е в сила временна кризисна организация, за да не се допусне натрупване на отпадъци. Камиони на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО) се грижат за извозването на боклука от тези райони.

В същото положение в следващите месеци може да се окажат още столични района. От януари 2026 г. без договор за почистване остават районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика".

Каква е ситуацията в трите района?

"Ситуацията в район "Изгрев" под контрол. Нормализирана. Това е благодарение на работата на нашата администрация, финансирана от страна на Столична община и благодарение на мой лични контакти. "Изгрев" стана единственият софийски район, засегнат от тази криза, който успея да набави със собствени усилия цялата необходима техника и персонал. Нещо повече – удвоихме този капацитет в техника и това ни помага да се справяме добре", каза за Actualno.com районният кмет д-р Делян Георгиев.

ОЩЕ: "Изгрев може!": Кметът д-р Делян Георгиев подсигури сметопочистването на столичния район с 5 нови камиона (СНИМКИ и ВИДЕО)

Той обясни, че трите квартала се чистят и е извозено огромно количество боклук. "Няма да има криза с боклука в нашия район. Можем да удържим колкото е необходимо, за да дадем възможност на Столична община да реализира успешно бламираната обществена поръчка", категоричен беше районният кмет.

Благодарение на това, че в район "Изгрев" сами са успели да подсигурят цялата необходима техника за тази комунална услуга, предоставената техника от Столична община се пренасочва към районите "Слатина" и "Подуяне". "Така техниката, която общината беше предвидила за нашия район, в момента работи там. На нас тя не ни трябва, а при тях положението не е никак леко", поясни още д-р Георгиев.

Той обясни и че няма критични точки и за тези няколко дни, в който няма договор с концесионера, са успели да наваксат и изчистят всичко.

Кметът на район "Слатина" Георги Илиев заяви за Actualno.com, че временно е възможно в различни точки да има забавяне на сметосъбирането и сметоизвозването, но вярва, че до края на седмицата нещата ще са под контрол и няма да има препълнени кофи. Още: Нормализира ли се кризата с боклука: Отговорът от общината

Той обясни, че в Столично предприятие за третиране на отпадъци е направена организация за двусменен режим на работа, както и график за работа по районите. При необходимост има готовност да се въведе работа на 3 смени, а звеното по поддръжка на зелените системи на районната администрация има ангажимент за почистването на кошчетата по спирките на масовия градски транспорт, детските площадки и метенето на улиците.

"Ще предоставим на СПТО закупен сметосъбиращ триосен камион, който ще се включи в сметопочистването до края на седмицата", съобщи още районният кмет.

"В район "Подуяне" има забавяне на събирането в кв. "Хаджи Димитър" и "Сухата река". Първите дни определено са преходни и се надявам да влезнем в ритъм", съобщи в профила си във Facebook кметът Кристиян Христов.

Умишлени саботажи

И кметът на район "Изгрев", и този на "Слатина" се оплакаха от саботажи.

"Идват цели камиони, които изсипват боклук и пълнят кофите отново. Имаме клипове, снимки. Има хора, които целенасочено разкъсват чувалите и разпиляват боклука по пътното платно и по тротоарите. Но и с това ще се справим благодарение на техника, с която разполагаме. Да, ще имаме повече работа, но ще се справим", категоричен беше д-р Герогиев.

Той добави, че в "Изгрев" няма извънредна ситуация и криза с боклука няма да има.

Кметът на "Слатина" се оплака, че почистените контейнери за битов отпадък са нарочно напълнени с кашони. "Това е абсолютно безобразие!", каза той. Освен това коли паркират пред контейнерите и така боклукът не може да бъде почистен.

Добро утро с няколко снимки от снощното сметопочистване в района! Моля, НЕ ПАРКИРАЙТЕ пред контейнерите, защото не могат да бъдат обслужени! Публикувахте от Георги Илиев - кмет на Слатина в Четвъртък, 4 декември 2025 г.

Той призова гражданите да не паркират пред контейнерите за смет, защото пречат на обслужването на съдовете за битови отпадъци. "Проблем са и малките вътрешноквартални улици с паркирали автомобили по завоите. Вярваме, че този тип поведение ще бъде преосмислено и коригирано", каза Илиев. ОЩЕ: Кризата с боклука "чука на вратата" на три столични района