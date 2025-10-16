Тайните на опитните градинари за резитбата на малините през октомври

Още за грижата за малините през есента

Октомври е идеалното време за резитба на малини. Тази процедура подготвя храстите за падането на температурата, предотвратява болести и полага основите за изобилна реколта през следващия сезон. Ето как е правилно да се подрязват малините.

Как да подрязваме малини през октомври

Много е важно правилното подрязване: да не се повреди растението и същевременно значително да се увеличи плододаването му. Експерти споделиха тайните как да се подрязват малини, така че реколтата да се увеличи 4 пъти.

Ето една ефективна схема за резитба на малини: Премахнете двугодишните плодоносни издънки напълно, от корена - не оставяйте пънчета. Тази година премахнете слабите и тънки издънки. Подрязвайте болни, повредени и криви издънки. Оставете само 7–9 силни издънки от текущата година върху храстите. Скъсете ги с 15–20 см, като направите разрез над пъпката под лек ъгъл.

Не забравяйте да изнесете всички остатъци от премахната листна маса извън градината и да ги изгорите – не ги компостирайте.

С правилна грижа, малините ще презимуват добре и ще се събудят през пролетта здрави, силни и закалени - това е правилната грижа за храст, който дава щедра и голяма реколта.

Още за грижата за малините през есента

През есента малините се нуждаят от специфично подхранване, за да се гарантира, че имат необходимите хранителни вещества преди настъпването на зимата. Ето няколко съвета за подхранване на малини през есента:

Органичен тор. Нанесете органичен тор, като компост или хумус, около кореновата зона на малината. Това ще осигури на растението хранителни вещества и ще подобри структурата на почвата.

Поташ. Малините реагират добре на добавянето на поташ. Поташът помага на растението да укрепи клетъчните си стени и да увеличи устойчивостта си на стрес.

Фосфор. Добавете фосфор, за да насърчите развитието на корените и да подготвите растението за зимата. Това може да бъде суперфосфат или висококачествен комплексен тор.

Микроелементи. Уверете се, че торът съдържа микроелементи като желязо, манган и бор, които са от съществено значение за здравословния растеж на малините.

Вар Ако почвата ви има ниско pH, добавянето на вар може да е полезно за балансиране на киселинността на почвата. Въпреки това, трябва да се внимава, когато се прави това.

С правилната грижа малините ще ви се отблагодарят с щедра реколта.

