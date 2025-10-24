Тези есенни грешки вредят на градината: НЕ ги правете

Много градинари традиционно подрязват растенията си през есента, за да ги подготвят за зимата. Експертите обаче предупреждават, че този навик може да причини повече вреда, отколкото полза. Според експерта Луси Тейлър от Vine House Farm Bird Foods, най-добре е многогодишните растения да се оставят да изгният по естествен път. Това не само добавя азот и въглерод към почвата, но и помага на дивата природа. Гниещата растителност осигурява подслон за насекоми и червеи, които са важен източник на храна за птиците през зимата.

„Ползата за природата е, че земята директно под гниещата растителност е поне частично защитена от замръзване, което позволява на безгръбначни, като насекоми, да намерят подслон или да зимуват, което от своя страна се превръща в храна за птиците“, отбелязва експертът.

Експертът също така съветва да не се премахват напълно падналите листа.

"Въпреки че градинарите преди бяха „обсебени от чисти тревни площи“, това отношение постепенно се променя. Натрупайте купчини листа в ъглите на градината си, разпръснете ги по границите или, с изключение на пътеките и вътрешните дворове, просто ги оставете там, където са паднали“, добавя Тейлър.

Освен това, събраните листа могат да се използват повторно. Ако ги сложите в торби за боклук и ги оставите до следващата година, те ще се превърнат в естествен мулч.

Ако имате няколко сухи листа на моравата си, разпределете слой от сухи листа с дебелина около 5-7 см равномерно върху повърхността на моравата или около стволовете на дървета и храсти.

„Те ще се разложат и ще действат като естествен тор за тревата. Това ще помогне за обогатяване на почвата и ще предпази растенията от загуба на влага. За младите дървета листата могат да осигурят отлична защита от резки температурни промени“, споделя експертът.

Преди настъпването на студеното време, около многогодишните растения и коренищата, поставете слой сухи листа с дебелина около 10-15 см.

Слой от сухи листа, поставен върху цветните лехи, ще помогне за предпазване на многогодишните растения от зимни слани. Това естествено убежище поддържа оптимални условия за растенията през студения сезон.

"Не забравяйте, за да запазите градината си красива дори в студа, комбинирайте растения с различно време на цъфтеж и цвят на листата. Това ще създаде ефект на постоянна смяна на цветовете от началото на лятото до късна есен", казва още специалистът.

