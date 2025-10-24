Веласкес алармира Левски за мача с Добруджа, позовавайки се на ЦСКА, и отсече: Харесва ми цикълът сряда-събота

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя на "сините" срещу Добруджа от 13-ия кръг на Първа лига. Специалистът алармира, че срещата няма да е лесна за столичния гранд, позовавайки се на представянето на добричлии срещу ЦСКА в предходния им мач. Испанецът не скри афинитета си към цикъла "сряда-събота", какъвто предстои за тима му. Веласкес изрази задоволството си от тренировките на футболистите си.

Веласкес: Добруджа можеше да бие ЦСКА

"Моето мнение е, че не ни предстои лесен мач с Добруджа. Ако сте гледали мача им с ЦСКА, имаха всички шансове да изравнят, ако не и да победят. Ако сметнем, че ще спечелим лесно, ще допуснем грешка. Трябва да проявим скромност. Трябва да се фокусираме, както във всички срещи до момента, с цялото уважение към първенството и противника", заяви Веласкес.

"Моят отбор е показал, че подхожда зряло. Изправя се пред всяка ситуация трезво. Това няма общо с предходния мач. Този отбор заслужава уважение, защото е показал зрялост в нужните моменти. Подобен въпрос за летенето в облаците получих и след мачовете с Брага. Давам го за пример. След него момчетата показаха много отговорно поведение. Отборът приема и хвалбите, и критиките. Затова, както вече съм казвал, съм привилегирован да водя този отбор", повтори тезата си испанецът.

"Всички играчи са на линия - в перфектна кондиция. Всеки един може да почне титуляр. Имам доверие на всички. Тренират по невероятен начин. Наясно сме с титулярния състав. Рано е да конкретизираме. Ще направим всичко възможно, за да спечелим", увери специалистът.

"Това е цикълът, който ми харесва - сряда-събота. Групата е в перфектно кондиционно състояние. Мислим мач за мач. При головете от корнери срещу Черно море става въпрос за много добри центрирания. Не става въпрос за специални тренировки. Разбира се, че работим върху тези положения", каза още треньорът на Левски.

"Опитвам се да показвам уважение, като ви поздравявам на български. Но щом сте разбрали "Добро утро!", а не "Здравейте!", явно не съм го казал толкова добре", завърши с усмивка Хулио Веласкес.

