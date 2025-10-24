И Япония вдигна изтребители заради руски бомбардировачи

Япония е вдигнала изтребители, за да съпроводят руските военни самолети, включително стратегически бомбардировачи, способни да носят ядрено оръжие, които прелетяха по-рано днес в близост до японското въздушно пространство. Министерството на отбраната на Руската федерация потвърди в изявление, разпространено от РИА Новости, че бомбардировачите "Ту-95" са били ескортирани от самолети на друга държава по време на рутинен патрулен полет над неутрални води без да уточнява повече.

Японското Министерство на отбраната публикува карта, на която се вижда маршрутът на руските самолети над Японско море. То съобщи, че двата бомбардировача "Ту-95" са летели заедно с два изтребителя "Су-35" и първоначално са се отправили към японския остров Садо, след което са се насочили на север.

"Русия извършва всеки ден военни операции около страната ни, докато в същото време напада Украйна – това е реалността", написа японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми в публикация в Х.

Още: Поредна провокация? Вдигнаха самолети "Грипен" заради руски изтребители край Латвия

Всичко това се случи часове преди новата министър-председателка на Япония Санае Такаичи да заяви в първата си реч пред парламента, след като дойде на власт, че ще ускори укрепването на отбраната на страната.

Такаичи каза, че руските военни маневри, както и тези на Китай и Северна Корея, представляват "сериозно безпокойство".

Същевременно тя поздрави президента Володимир Зеленски и украинския народ за куража им "да се изправят срещу агресията всеки ден".

Припомняме, че последният такъв случай, в който руски самолети нарушават въздушното пространство на друга държава, бе от вчера в Литва.

Още: "Тестват държавните граници": Руски изтребител прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море