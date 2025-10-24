Първото сценично име на Ема Стоун ще ви изненада. Ето защо го е сменила

Ема Стоун разкри ранното си сценичното име, което е трябвало да изостави. 36-годишната актриса е била принудена да смени рожденото си име, когато започнала да работи като актриса, но процесът не е бил лесен. Ема, чието истинско име е Емили, наскоро разказа в „The Late Show with Stephen Colbert“, че първоначално е избрала името „Райли“. „Всъщност използвах сценично име в продължение на около шест месеца. Защото Гилдията на филмовите актьори е като Бюрото по търговия. Може да има само един човек с това име“, обясни филмовата звезда.

От Райли в Ема

Когато като тийнейджърка за първи път се опитала да се регистрира в гилдията, тя открила, че вече има актриса, регистрирана под името „Емили Стоун“. „Бях на 16 години и реших, че искам да бъда Райли за около шест месеца. Така че бях Райли Стоун, което е красиво име. Идеята се появи от нищото. Просто си казах: „Хубаво име. Ще бъда Райли“, обясни акрисата.

За съжаление обаче името не се наложило, тъй като Емили се затруднявала да отговаря на него на снимачната площадка. „Участвах в един епизод като гост актьор в „Малкълм“ и те продължаваха да викат: „Райли! Райли!“ А аз нямах представа към кого се обръщат. Наистина. И си казах: „Не мога да бъда Райли“. Затова го промених на Ема, защото е достатъчно близко до Емили“, спомня си тя.

