Невероятно тежко наказание грози обвиняемия за убийство на украинка в САЩ

Мъжът, заподозрян в убийството на 23-годишната украинка Ирина Заруцка в САЩ, е заплашен от жестоко наказание. 34-годишният ДеКарлос Браун-младши е обвинен във федералния съд в Северна Каролина за убийство на младата жена с нож. Браун е обвинен и в „насилие срещу железопътен оператор и система за обществен транспорт, довело до смърт“. Голямото жури установи, че мъжът „умишлено е убил“ Ирина Заруцка по време на нападението на 22 август във влак на Charlotte County Transit System.

Възможно е смъртно наказание

"Това обвинение го прави подлежащ на смъртно наказание", съобщава NBC News.

Лорън Нютън - адвокатът, представляващ семейството на жертвата, заяви в четвъртък, че близките са „доволни от обвинителния акт и очакват бързо правосъдие".

Убийството на Ирина Заруцка: какво се знае?

Ирина се е преместила в САЩ от Украйна, за да избяга от войната. Тя живеела с партньора си, посещавала курсове по английски език и работила на непълно работно време в дом за възрастни хора и пицария.

"Ирина дойде тук в търсене на мир и сигурност, но вместо това животът ѝ беше отнет по най-ужасен начин", заяви семейството й.

Според записите от камерите за сигурност Заруцка се е качила на влака в 21:46 ч. и е заела празното място пред Браун. В съдебния иск се посочва, че мъжът извадил нож от джоба си и я намушкал три пъти отзад. След това избягал.

Украинката е починала на място. Полицията е намерила джобен нож и червена риза, напоена с кръв, до тялото ѝ.

Браун е бил арестуван на перона на гарата, където е станало нападението. През септември той бе обвинен във федерално престъпление за причиняване на смъртта на пътник в обществен транспорт. Местната полиция го обвини в убийство първа степен.

Криминалното досие на Браун обхваща повече от 10 години и включва престъпления като кражба с взлом и грабеж с опасно оръжие. Според съдебните документи той е излежал пет години в затвора по обвинение в грабеж.

Дискусия и законови промени в САЩ

Смъртта на украинката предизвика разгорещена дискусия в Съединените щати. Главният прокурор Пам Бонди заяви, че смъртта на Заруцка е „пряк резултат от провалената политика на меко отношение, която дава предимство на престъпниците пред невинните“.

На 3 октомври губернаторът на Северна Каролина Джош Стайн обяви решението си да подпише закон, който изисква съдилищата да обръщат специално внимание на лицата, които могат да представляват риск от насилие, преди да определят размера на гаранцията им.

