Пореден успех: Въвеждат Тейлър Суифт и в Залата на славата на авторите на песни

Тейлър Суифт, Ел Ел Куул Джей, Кени Логинс, Пинк, Сара Маклоклън и Дейвид Бърн от Talking Heads са сред избраните за въвеждане в Залата на славата на авторите на песни, предаде "Асошиейтед прес". Еклектичният подбор за 2026 включва новатори в областта на попа, хип-хопа, фолк и рок музиката. Впечатляващият списък се допълва от Шарлот Кафи, Кати Валънтайн и Джейн М. Уидлин от The Go-Go's, Ранди Бакман и Бъртън Къмингс от The Guess Who, и Джийн Симънс и Пол Стенли от глем рок групата Kiss.

Новината за включването на Симънс и Стенли идва броени дни след смъртта на Ейс Фрели. Оригиналният водещ китарист и съосновател на Kiss почина на 16 октомври в Ню Джърси на 74-годишна възраст.

Сред избраните за въвеждане в Залата на славата на авторите на песни през 2026 г. са още Ричард Карпентър от The Carpenters и китаристът Боз Скагс.

Залата всяка година номинира както изпълнители, така и хора, които не са изпълнители. Сред претендентите във втората категория тази година са шведският продуцент Андреас Карлос, който стои зад хитове като "I Want It That Way" на Backstreet Boys, "Bye Bye Bye" на NSYNC и "Waking Up In Vegas" на Кейти Пери и Стив Кипнър, работил над "Physical" на Оливия Нютън-Джон и "Genie In A Bottle" на Кристина Агилера. Номиниран за въвеждане е и дългогодишният сътрудник на Мадона Патрик Ленард.

След като миналата година беше сред номинираните, шанс тази година отново получава продуцентът и автор на песни Уолтър Афанасиеф, работил с Марая Кери. Афанасиеф е съавтор на хитовото коледно парче "All I Want for Christmas Is You" на Кери.

Залата на славата на авторите на песни е учредена през 1969 г. в чест на създателите на популярна музика. Всеки автор на песни със забележителен каталог от хитове може да бъде включен в нея 20 години след първото комерсиално издание на песента.

В Залата на славата на авторите на песни фигурират музикални величия като Елтън Джон и Бърни Таупин, Брайън Уилсън, Брус Спрингстийн, Пол Саймън, Били Джоел, Джон Бон Джови и Ричи Самбора, Лайънъл Ричи, Нийл Даймънд, Фил Колинс и други.

Сред въведените в залата миналата година бяха Джордж Клинтън, Ашли Горли, The Doobie Brothers и Майк Лав от The Beach Boys.

Източник: БТА