Войната в Украйна:

С кралски почести: Чарлз III посрещна Володимир Зеленски (ВИДЕО)

24 октомври 2025, 14:13 часа 328 прочитания 0 коментара
С кралски почести: Чарлз III посрещна Володимир Зеленски (ВИДЕО)

Крал Чарлз III прие украинския президент Володимир Зеленски в замъка Уиндзор, малко преди украинският лидер да участва в среща на т.нар. „коалиция на желаещите“.

Фокусът на срещата е върху засилване на натиска върху Русия, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Това беше третата среща за годината между 76-годишния монарх и Зеленски. При пристигането си в Уиндзор, западно от Лондон, украинският президент бе посрещнат с кралски почести – военен салют и изпълнение на националния химн на Украйна.

Още: Стармър иска "Коалицията на желаещите" да увеличи доставките на оръжия с голям обсег за Киев

След срещата с краля Зеленски се отправи към Даунинг стрийт, където ще разговаря с британския премиер Киър Стармър, а след това ще се включи в онлайн среща на „коалицията на желаещите“, посветена на засилване на отбранителната подкрепа за Украйна.

Зеленски: "Томахоук" не са само в САЩ, говорим с други съюзници да ни ги дадат (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Володимир Зеленски война Украйна крал Чарлз III коалиция на желаещите
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес