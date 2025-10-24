Войната в Украйна:

Хванали ги на нивата с коноп: Двама с обвинения за наркотици

24 октомври 2025, 15:58 часа 454 прочитания 0 коментара
Районната прокуратура в Кърджали е привлякла като обвиняеми двамата задържани за отглеждане на марихуана в крумовградското село Поточница, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата, цитирани от БТА.

Мъжете К. Д., на 41 години, от град Свиленград и И. И., на 44 години, от град Гълъбово са установени на 23 октомври в изолиран терен в коритото на реката в землището на село Поточница и задържани в момент на прибиране на реколтата. Те бяха приведени я ареста полицейска мярка за задържане до 24 часа.

От прокуратурата уточниха, че иззетите растения са 183 броя от рода на конопа, с височина от 2 метра до 3 метра и 32 килограма еднородна маса листа, цветни и плодни връхчета от растението коноп. От там допълват също, че единият от задържаните е осъждан за престъпление от общ характер.

Днес наблюдаващ прокурор от Районна прокуратура-Кърджали е внесъл искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на двамата обвиняеми.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
