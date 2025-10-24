Атаката на Русия срещу детска градина в Украйна - моментът, в който Тръмп решил да удари със санкции (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп е заел по-твърда позиция спрямо Владимир Путин, налагайки сурови санкции на руските енергийни гиганти "Лукойл" и "Роснефт", след като руските сили нанесоха въздушен удар по детска градина в Харков на 22 октомври, твърди CNN. Дори в Белия дом мнозина са били изненадани от бързината, с която републиканецът е взел решението за наказателни мерки срещу Москва. Според медията, цитираща високопоставени служители от администрацията, Тръмп от няколко месеца казвал на съветниците си, че един ден ще действа по-решително спрямо Руската федерация.

Тръмп се доверил на "инстинктите" си

Източници твърдят, че Доналд Тръмп се е водил от „инстинктите“ си и е решил, че е време да промени подхода си към руския диктатор. Президентът е споделил със съветниците си, че „инстинктите“ му подсказват, че е време да поеме в друга посока по отношение на Путин, пише в статията.

Няколко часа преди обявяването на санкциите Русия атакува детска градина в Харков - втория по големина град в Украйна. Кадри от мястото на събитието показаха уплашени хора, които тичат от горящата сграда, носейки деца в ръцете си. Загина един мъж, имаше и десетима ранени, сред които едно дете. Този инцидент се е превърнал в един от ключовите фактори, повлияли на решението на Тръмп, съобщава CNN.

Plain terrorism, nothing else. Footage has emerged of the Russian drone strike hitting a private kindergarten in Kharkiv, Ukraine. Children were inside when the strike landed. https://t.co/cgnszg1Wt8 pic.twitter.com/RIk6LMzvJJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 22, 2025

Според източници президентът на САЩ си спомнил и опита си от преговорите за Ивицата Газа, като отбелязал, че твърдите действия са дали резултат. "Твърдата позиция доведе до действие", казва високопоставен служител, цитиран от телевизията.

Натиск от съюзниците и дълго колебание

Сенатор Линдзи Греъм от Републиканската партия и лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн оказаха натиск върху Тръмп да наложи санкции възможно най-скоро. Те призоваха президента, че такива мерки ще помогнат да се доведе Путин до масата за преговори и да се постигне споразумение за прекратяване на войната.

"Искаме да направим всичко възможно, за да подкрепим президента, усилията на неговия екип и усилията на нашите съюзници да сложат край на кръвопролитието и да се стигне до мирно решение“, заяви Джон Тюн.

Тръмп обмисляше санкции от завръщането си в Белия дом през януари, но се колебаеше, опасявайки се, че те могат да отблъснат Путин от преговорите. Въпреки това той взе решение след поредица от руски удари по цивилни цели в Украйна.

Лидерът на Кремъл реагира на новите санкции на САЩ, като заяви, че те няма да повлияят значително на „икономическото благосъстояние” на Русия, въпреки че призна, че могат да доведат до определени загуби. В отговор Тръмп заяви, че след шест месеца ще стане ясно дали санкциите на САЩ са оказали някакво влияние върху Москва.

