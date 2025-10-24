Войната в Украйна:

Бой на пешеходна пътека на пъпа на София

24 октомври 2025, 16:05 часа 738 прочитания 0 коментара
Бой на пешеходна пътека на пъпа на София

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 20-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на  30-годишен мъж по хулигански подбуди, съобщиха от прокуратурата.

Още: На метри от полицията: Момичета биха своя съученичка в Казанлък

Събраните до момента доказателства сочат, че на 23.10.2025 г. около 10,30 ч. на бул. “Прага“ в гр. София, след спор на пешеходна пътека, обвиняемият Н.Ф. нанесъл удари с юмруци в областта на главата на Н.Г. Вследствие на ударите обвиняемият е нанесъл средна телесна повреда на пострадалия.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, пр. 1, вр. чл. 129, ал.2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

Още: Ударил майка си по главата: Задържаха мъж за домашно насилие

С постановление на наблюдаващ прокурор Н.Ф. е задържан за срок до 72 часа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение “задържане под стража“, предава БГНЕС.

Още: Обезобразен и в кръв: Родителите на пребитото момче в Пловдив с разкрития за нападателя

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Хулиганство побой обвиняем средна телесна повреда
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес