Бой на пешеходна пътека на пъпа на София

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 20-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на 30-годишен мъж по хулигански подбуди, съобщиха от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 23.10.2025 г. около 10,30 ч. на бул. “Прага“ в гр. София, след спор на пешеходна пътека, обвиняемият Н.Ф. нанесъл удари с юмруци в областта на главата на Н.Г. Вследствие на ударите обвиняемият е нанесъл средна телесна повреда на пострадалия.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, пр. 1, вр. чл. 129, ал.2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор Н.Ф. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение “задържане под стража“, предава БГНЕС.

