Тези стайни растения са най-подходящи за вашия дом през зимата

През зимата много хора прекарват повече време на закрито, така че добавянето на растения в пространството може да бъде от голяма полза.

Както посочват експертите, зеленият цвят се свързва предимно с баланс, възстановяване и сигурност. През зимните месеци гледката на зеленина има успокояващ ефект. Също така, вечнозелените растения успокояват визуалното впечатление от интериора и помагат на нервната система да се отпусне по-лесно.

Започнете да отглеждате това растение през януари, за да привлече опрашители в градината си лятото

Освен това, стайните растения повишават влажността на въздуха и правят пространството по-свежо за живеене. Присъствието на растения променя субективното усещане за пространството, така че въздухът се възприема като по-лек, а пространството по-комфортно.

Освен това, грижата за растенията внася малък, но стабилен ритъм в ежедневието. Сред растенията, препоръчани за зимния период, е сансевиерията , която е едно от най-благодарните растения. Тя понася по-малко осветление и сух въздух, причинен от отоплението. Ето защо е идеална за апартаменти, които се проветряват по-слабо през зимата.

Замия е растение, което понася добре и по-слаба светлина. Листата на това растение добавят нотка елегантност към пространството, без да е необходима постоянна поддръжка. Фикус еластика е и едно от растенията, които мигновено променят атмосферата на пространството. Това растение обича по-светло място през зимата. В допълнение към естетическата си стойност, фикус еластика придава на пространството усещане за топлина и жизненост, което е особено важно през по-студените месеци.

Замия е тропическо многогодишно растение, произхождащо от Източна Африка, Мексико и тропическите райони на Централна и Южна Америка. Това е род цъфтящи растения от семейство Ароидни (Araceae) и е известно още като Занзибарско скъпоценно дърво, ZZ растение, Вечно растение или Изумрудена палма. Въпреки че не е палма, нейният начин на растеж е подобен на този на палма, затова е известна като картонена палма или картонен цикад. Те трябва да се хранят с палмова храна.

Замията се отглежда като декоративно растение главно заради атрактивната си лъскава листа и е много лесно за отглеждане растение, което изисква минимална поддръжка.

Листата са дълги, лъскави и тъмнозелени. Стъблата на тези перести листа са гъсто удебелени в долната си част. Цветовете са образувани в малка ярко жълта до кафява шпатула с дължина 5-7 см, частично скрита сред основите на листата. Цъфтежът е от средата на лятото до началото на есента.

Растението Замия съдържа необичайно високо съдържание на вода в листата (91%) и има индивидуална продължителност на живота на листата от поне шест месеца, което може да е причината, поради която може да оцелее изключително добре при ниски нива на осветление на закрито в продължение на четири месеца без вода.

Аспидистрата често се описва като растение, което толерира по-слаба светлина и температурни промени, което я прави идеална за зимата. Тя е идеална за коридори, спални или зони от дома, които получават по-малко светлина през зимата.