Това красиво цвете ще ви отърве от мухъла в банята

Спатифилумите (Spathiphyllum spp.) са вечен фаворит. Издръжливи и красиви, тези растения са чудесен вариант както за начинаещи, така и за опитни собственици на растения, и предлагат много повече от красотата си. Спатифилумите идват с редица допълнителни предимства. Те не само се считат за успокояващо стайно растение, което прави пространството ви свежо, но се казва, че и ефективно пречистват въздуха. Тази способност ги прави отлично растение за баня.

Тази група тропически вечнозелени растения всъщност не са истински лилии - те принадлежат към семейство Арум. Има над 60 различни вида мирни лилии и те могат да варират от 30 до 180 см височина и ширина. Докато формата и цветът на листата варират от сорт до сорт, мирните лилии обикновено се отличават с буйна зеленина, растяща от централна розетка, и, разбира се, с емблематични бели цветове.

Те използват широките си листа, за да филтрират въздуха около себе си. Докато мирните лилии филтрират въздуха, те ефективно премахват токсини като формалдехид, бензен и трихлоретилен. Оттам токсините се изпращат в почвата и се разграждат от микроби.

Поддържане на мирна лилия в банята ви

Всякакви миризми и химикали могат да се задържат в затвореното, влажно пространство на банята. Поддържането на миролюбив лилиум в тази стая може да помогне за пречистване на въздуха. Самата НАСА дори установи, че миролюбивият лилиум, наред с други лесни за поддръжка стайни растения , може да помогне за премахването на замърсители от въздуха. Когато поставите миролюбив лилиум в банята си, той работи като мини система за филтриране на въздуха, борейки се с миризмите на мухъл и дори с наличието на мухъл. Ако искате възможно най-добрите резултати от филтрирането на въздуха, не забравяйте да държите горния слой на почвата открит.

Грижата за вашата миролюбива лилия е лесна. Докато някои стайни растения не се справят добре в баня, тя всъщност е идеалното място за миролюбива лилия. Влажният, топъл въздух и пъстрата светлина имитират естествената ѝ среда. Просто се уверете, че прозорецът ви осигурява ярка, индиректна светлина - те не могат да оцелеят без поне малко слънчева светлина. Поддържайте почвата влажна, но не прекалено наситена. Ще можете да разберете дали растението ви се нуждае от повече вода, ако изглежда, че „припада“.

Не се паникьосвайте, ако видите това, тъй като то ще се съживи веднага след поливане. Имайте предвид, че миролюбивата лилия може да е чувствителна към определени съединения в чешмяната вода, така че може да е по-добре да изберете филтрирана или дестилирана вода. Също така трябва редовно да избърсвате листата, за да премахнете праха за оптимална фотосинтеза. С тези прости съвети за грижа, вашата миролюбива лилия би трябвало да е готова да поддържа въздуха в банята ви свеж!