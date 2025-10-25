Трябва ли да торите и поливате цветята през есента?

Ето какво да правите в градината през октомври

Колко често и кои цветя трябва да се поливат през есента?

Цветята в градината и парцела изискват специално внимание, когато есента е суха, както тази година. Въпреки че нощите са по-дълги, дните са по-хладни и изпарението е по-малко, липсата на влага ще се отрази особено негативно на многогодишните цветя като хризантеми, рудбекии, невени, лавандула, розмарин, градински чай, както и на луковичните, засадени през есента, и вечнозелените растения.

Тези растения се нуждаят от влага, за да укрепят корените си преди зимата и да преживеят зимата по-лесно.

Достатъчно е да поливате веднъж или на всеки две седмици, но по-обилно, в зависимост от времето. Разбира се, ако вали, пропуснете го.

Когато става въпрос за цветя в саксии , субстратът изсъхва по-бързо, така че е необходимо да се полива, когато горният слой на почвата изсъхне. Преди зимата количеството влага трябва да се намали до минимум, особено ако е навън и корените могат да замръзнат.

Когато температурите паднат постоянно под 5°C и растенията навлязат в период на покой, поливането спира. В този момент те са по-увредени от влагата, която може да причини гниене, отколкото от сухотата.

Кои цветя се нуждаят най-много от влага?

Количеството вода зависи от вида на растението, почвата и местоположението.

Цветята с плитки корени са най-чувствителни към суша, като теменужки, здравец, петунии, бегонии и водни лилии. Те се нуждаят от редовно, но умерено поливане, особено ако са в саксии или висящи кошници.

Пеларгониумите все още се нуждаят от влага.

Лавандулата, розмаринът, градинският чай, безсмъртникът и мащерката са по-устойчиви на недостиг на вода. Поливайте ги през есента само ако има продължителен сух период, тъй като твърде много влага през зимата може да причини гниене.

Що се отнася до луковиците , след засаждането им е необходимо добро накисване, за да се установят в почвата и да започнат да пускат корени. Ако есента е суха, поливайте ги поне веднъж на всеки две седмици.

Периодично и обилно поливане е необходимо за многогодишните растения , които образуват нова розетка през есента и по този начин се подготвят за цъфтеж през следващата година, като рудбекия, анемона, пенстемон, делфиниум и хоста.

Поливайте редовно есенно цъфтящи растения като хризантеми, астри, далии, космос, невен и амфибии, докато цъфтят, но спрете, когато изпаднат в латентно състояние.

Подхранването на цветята през есента не е необходимо.

Растенията по това време на годината вече не се нуждаят от стимул, за да растат и цъфтят. Всъщност, ако продължите да торите през есента, те ще избутат млади, меки издънки, които няма да имат време да се втвърдят и ще замръзнат. По този начин те губят енергия, вместо да я съхраняват в корените.

Например, лавандулата, рудбекията, ирисите, хостите и др. се торят до края на август, а по-късно само се мулчират с компост или тънък слой зрял оборски тор, което им осигурява леко, бавно подхранване, без да стимулира растежа.

Есенно цъфтящите растения се нуждаят от влага

Що се отнася до едногодишните цъфтящи растения като петунии, бегонии, цинии, импатиенс и сърфиния, те могат да се подхранват, докато цъфтят, тоест до първите по-силни застудявания. Ако са в саксии, можете да ги подхраните още веднъж с лек течен тор, за да удължите цъфтежа до слана.

Есенно цъфтящите растения се нуждаят от тор, докато образуват пъпки, през август и септември, но след като започнат да цъфтят, през октомври, вече не е необходимо да ги торите, а просто ги поливайте според нуждите.

Луковичните видове, засадени през есента, се торят през пролетта, когато поникнат.

Вечнозелените и средиземноморските растения вече не се подхранват през октомври, защото трябва да се закалят преди студа.

Растенията в саксии могат да се подхранят за последен път в началото на септември, след което поливането се намалява и торенето се спира, преди да се внесат в къщата или затворено пространство.