Трябва ли туята да се покрива през зимата?

Решението туята да се покрие преди настъпването на зимата на пръв поглед изглежда като знак за грижа, но понякога носи повече проблеми, отколкото ползи. Неправилното покриване може да създаде условия за гниене на игличките и развитие на гъбични заболявания. Ето кога покриването на това растение може да донесе ползи и кога то е по-скоро вредно, отколкото полезно.

Необходимо ли е покриване на туята за зимата?

Разбирането на действителните нужди на растението помага да изберете правилната стратегия за защита. Младият разсад наистина се нуждае от защита от зимно слънчево изгаряне през първата година или две години след засаждането. За тази цел е най-добре да използвате специална мрежа за сянка или зебло, което позволява на въздуха да преминава. Основната цел е да се предпазят игличките от яркото февруарско и мартенско слънце. Плътното увиване с фолио създава парников ефект по време на зимни размразявания.

Вътре в заслона се натрупва влага, а температурните колебания водят до гниене на игличките. Липсата на вентилация е основната причина за смъртта на растенията под такъв подслон. Короната на туята трябва да може да диша, така че материалите не трябва да се притискат плътно към игличките. Покривало с рамка, което поддържа въздушна междина около растението, е по-безопасен вариант. То предпазва от слънцето, но предотвратява кондензацията.

Зрелите туи, климатизирани към определен регион, обикновено не се нуждаят от защита на короната. Мулчирането на зоната около ствола е достатъчно, за да предпази кореновата система от замръзване. Растенията развиват естествена устойчивост на местните климатични условия.

Увиването на ствола срещу гризачи е препоръчително само ако има реален риск от повреда. За тази цел използвайте специални мрежи или смърчови клони, които позволяват на въздуха да преминава. Избягвайте материали, които могат да натрупват влага в кореновата шийка. Правилната подготовка за зимата започва през лятото с прекратяване на азотното торене и влагозареждащото напояване през есента.

Тези мерки помагат на растението да завърши растежа си своевременно и да се подготви за студеното време. Здравото растение може по-добре да издържи на зимния стрес. Правилната грижа трябва да е съобразена със специфичния сорт, възрастта на растението и местния климат. Сляпото следване на общи препоръки, без да се вземат предвид тези фактори, може да отслаби растението. Наблюдението на състоянието на растението и разбирането на нуждите му дават най-добри резултати.

