Тънкости при резитба на смокинята през есента

Ако искате да имате здраво смокиново дърво, което дава плодове , тогава е задължително да се научите как да го подрязвате. Смокиновите дървета са чудесни за отглеждане в саксия, самостоятелно стоящи в градината или окачени до стена, техните ветрилообразни листа добавят нотка средиземноморска елегантност към всяка градина, тераса или двор.

Хитрите градинари подрязват така смокинята за богата реколта

„Смокините се нуждаят от топла стена, обърната на юг, тъй като слънцето е жизненоважно за узряването. Поливайте обилно през лятото и подхранвайте, докато плодовете се развиват“, съветва експертът по градинарство Лий Клап.

Как да подрежем смокиново дърво – откъде да започнем

Въпреки че не е задължително да подрязвате смокиновото си дърво, особено когато е по-зряло, това в ранните години може да го насърчи да произвежда повече плодове и да развие по-естетически привлекателен вид.

„Смокините се произвеждат всеки вегетационен период върху стара дървесина (клони, произведени през предишния сезон). Така че, за да произвеждате повече плодове в бъдещите сезони, ви трябват повече клони“, съветва Брент Уилсън от Wilson Bros Gardens .

Как да подрежете смокиново дърво, ако имате младо дърво

Можете да подрязвате младите дървета във ветрилообразна форма, като прищипвате всеки втори млад филиз. „Изчакайте до края на зимата, за да подрязвате, но преди да започнат да се появяват нови издънки в началото на пролетта“, съветва Брент Уилсън от Wilson Bros Gardens.

Как да подрежете смокиново дърво, ако имате зряло дърво

Градина в Бат с рози около покрита зона за сядане със смокиново дърво, отглеждано до стената

Смокиновите дървета могат да растат до 3 м височина и 4 м ширина, така че е жизненоважно да подрязвате зрялото си смокиново дърво, за да го поддържате по-лесно за отглеждане, особено ако е било засадено в земята. Освен това, смокиновите дървета дават плодове на едногодишна дървесина, така че чрез подрязване на старата дървесина можете да насърчите плододаването ѝ.

Има три ключови сезона, които трябва да имате предвид, когато се учите как да подрязвате смокиново дърво.

РАННА ПРОЛЕТ – отстранете всички клони, които се кръстосват или трият. „Изберете 4 до 6 от най-силните клони, растящи от основните стволове, за да бъдат плодните ви дървета и подрежете останалите. Не забравяйте да ги разпределите шахматно около ствола“, съветва Брент Уилсън от Wilson Bros Gardens , „след това отстранете всички вторични клони (издънки, растящи от основните клони), които растат под ъгъл по-малък от 45 градуса спрямо основните клони“.

Важно е всяка значителна резитба да се извършва по време на периода на покой на дърветата, тъй като смокиновите дървета отделят бял сок. Колкото по-голям е разрезът, толкова повече кървят те и прекомерното кървене ще отслаби или дори ще убие дървото. Кървенето е по-малко значително по време на периода на покой и резитбата сега ще ограничи щетите.

В НАЧАЛОТО НА ЛЯТОТО – прищипнете върховете на всички издънки, които са пораснали с пет листа, това ще насърчи дървото да пренасочи енергията си от растеж към производство и узряване на плодове.

ЕСЕН – отстранете всички узрели смокини. „Смокините са узрели, когато дръжката им се огъне и висящите плодове образуват капка захар в основата си“, съветва експертът по градинарство Лий Клап.