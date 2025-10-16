Утайка от кафе или банани: Коя е по-добрата тор за вашите хортензии

Ключът към красивата градина може да се крие на необичайно място - кошчето ви за боклук в кухнята. Макар че може да има смисъл да добавяте органични отпадъци като утайка от кафе и банани към компостна купчина, може би трябва да помислите за добавянето им директно в почвата, особено ако отглеждате хортензии. Докато бананите може да имат известна стойност като храна за растенията, кафето вероятно е по-добрата евтина добавка, която си струва да добавите към комплекта си за градинарски инструменти, поне що се отнася до хортензиите.

Някои градинари хвалят ползите от бананите като градински тор, докато други предпочитат утайката от кафе. Що се отнася до използването на който и да е от двата варианта за успешен цъфтеж на хортензия , единият може да е по-ефективен от другия.

Тъй като цветът на хортензията се влияе от pH на почвата, в която растението расте, градинарите понякога експериментират с киселинността, опитвайки се да получат предпочитания от тях нюанс. Почва с алкално pH ще оцвети цветовете на хортензията в розово, но с повишаване на киселинността на почвата, цветовете ще преминат в лилаво, а след това в синьо. Между бананите и утайката от кафе, използваната утайка от сутрешното ви кафе ще има по-голямо влияние върху цвета на цветята, тъй като кафето измества почвата в киселинния диапазон. Но кое е по-добро за цялостното здраве на растението?

Сравнете и съпоставете: кафе или банани за здравето на хортензията

Изяли сте един банан и сте оставили кората му настрана. Можете да я изхвърлите в компостната купчина, но може би би било по-добре да се използва директно върху почвата на хортензията. Калият е полезен минерал за вас и за вашите растения. Градинарите са се опитвали да извлекат калия, който бананите съдържат, като са заравяли корите в градините си или са приготвяли тор с остатъците от следобедната си закуска. Тъй като обаче пресните бананови кори са над 80 процента вода, те не съдържат достатъчно калий, за да са от полза за вашите растения. Освен това, гниещите кори могат да привлекат вредители към градината ви. Компостирането им вероятно е по-добрият вариант.

Утайката от кафе, от друга страна, е доста полезна като тор. Хортензиите са издръжливи растения, но се нуждаят от определени хранителни вещества, за да виреят – и те могат да бъдат осигурени от утайката от кафе. Когато се добави към почвата около растението хортензия, утайката от кафе може да служи като тор с бавно освобождаване, който обогатява почвата с азот, фосфор и калий. Тя може също така да разрохка уплътнената почва и да увеличи задържането на влага. С разлагането на утайката от кафе, тя насърчава растежа на полезни микроорганизми, като по този начин подобрява почвената екосистема. Тя служи и като начин да направи почвата ви по-киселинна , подобрявайки здравето на градината ви и, както споменахме, потенциално променяйки цвета на цветовете на вашата хортензия.

Използване на утайка от кафе за торене на хортензиите

Въпреки че отглеждането и грижите за хортензиите може да изглеждат трудни, те са растения, изискващи малко поддръжка, и не би трябвало да се нуждаят от прекалено много намеса. Като добавка към почвата, утайката от кафе може да осигури някои необходими хранителни вещества, които да помогнат на вашите цветове да процъфтяват и може би дори да повлияят на цвета им.

Не изсипвайте просто утайката от кафемашината си върху почвата. Това няма да е от голяма полза за вашите растения, нито пък ще помогне, ако се надявате да подобрите структурата на почвата си. За да подобрите дренажа и задържането на влага, смесете утайката с почвата си, като добавите други добавки, за да придадете на почвата цялостен тласък. Можете да поръсите утайката директно върху почвата, ако искате да се възползвате от естествените свойства на утайката от кафе срещу вредители, тъй като съдържанието на кофеин отблъсква охлюви и голи охлюви. Подобно на бананите, утайката от кафе също е чудесна за компостната ви купчина и дори може да предотврати пълното ѝ разлагане. Използваната утайка е най-добра за здравето на растенията, но ако искате да се възползвате от киселинните свойства на кафето, прясната утайка ще промени повече pH на почвата ви – просто внимавайте да не използвате твърде много.