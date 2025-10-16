В Албания готвят импийчмънт на президента си

В Албания опозицията изглежда готви процедура за импийчмънта на президента си, предаде македонската телевизия 24. Координаторът на парламентарната група на Демократическата партия в Албания Газмент Барди заяви, че от името на опозицията са внесли искане до парламента за започване на процедура по освобождаване от длъжност на държавния глава Байрам Бегай. Барди обвини Бегай в „сериозни и продължаващи нарушения на Конституцията“, отбелязвайки, че искането се основава на обширни материали, документиращи седем важни нарушения на Конституцията, които според опозицията сериозно нарушават конституционния ред.

„Искането е обяснено подробно и сме убедени, че президентът Бегай вече не може да продължи да заема тази позиция „де юре“, каза Барди.

Реакцията на управляващите

Коментирайки този въпрос, координаторът на парламентарната група на Социалистическата партия Таулант Бала категорично се противопостави на инициативата, считайки я за „неуспешен опит за отстраняване на президента от длъжност“.

Той добави, че президентът Бегай не е извършил никакво нарушение и искането за уволнение ще бъде отхвърлено от парламента.

Кой е Бегай?

58-годишният Бегай получи доверието на парламента да бъде държавен глава на 4 юни 2022 г. за петгодишен мандат.

58-годишният Бегай получи доверието на парламента да бъде държавен глава на 4 юни 2022 г. за петгодишен мандат.

Роден е на 20 март 1967 г. в Рогожин. Завършил е Медицинския университет в Тирана през 1989 г. и става активен военен лекар през 1998 г. Преди да стане президент е заемал редица длъжности, като през юли 2020 г. е назначен за началник на Генералния щаб на албанските въоръжени сили.