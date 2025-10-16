Албена Игнатова, Лев Инс: Киберзастраховането е важно както за фирмите, така и за гражданите

Във връзка с Европейския месец на киберсигурността, разговаряме с Албена Игнатова, ръководител "Продажби и регионални структури" на ЛЕВ ИНС за техните специализирани киберзастрахователни продукти.

Албена Игнатова е ръководител „Продажби и регионални структури“ в ЛЕВ ИНС. Тя има дългогодишен опит в областта на застраховането и управлението на търговски екипи, като успешно ръководи процесите по развитие и координация на регионалните офиси на компанията. В своята кариера Албена Игнатова е заемала ръководни позиции в сферата на продажбите и застрахователния мениджмънт, като се отличава с висока експертиза в изграждането на стратегии за растеж и устойчиво партньорство с клиенти и посредници.

Тя е завършила Университета за национално и световно стопанство (УНСС), член е на световната организация за финансови консултанти MDRT и притежава множество сертификати за лидерство на търговски и застрахователни екипи.

Какво представлява киберзастраховането и защо става все по-необходимо дори за обикновения потребител? Какви рискове покрива?

Киберзастраховането, освен че е инструмент за прехвърляне на финансовия риск към доверен партньор, представлява и един от най-интересните и динамично развиващи се дялове в застрахователната индустрия. То включва не само финансов елемент, но и активна грижа за клиента. Мога да направя аналог със застраховането „Живот“ – когато световна филмова звезда се застрахова, получава съвети като „не карай мотор преди снимки“ или „не карай сноуборд преди важно състезание“. По същия начин киберзастраховането предлага обучения и технологични решения, които помагат на клиента да остане защитен. Киберзастраховката защитава както физически, така и юридически лица от финансови загуби, причинени от киберинциденти. Този тип застраховка става все по-актуален, тъй като дигитализацията, онлайн пазаруването и въвеждането на лични данни в различни сайтове водят до ръст на киберпрестъпността. Всеки ден получаваме имейли с рекламни оферти, „спечелени“ награди или покани за събития, които изискват кликване върху линк и въвеждане на данни. Това е пример, който показва колко важно е да се образоваме по темата киберсигурност – това е първата стъпка към защита. Втората стъпка е обмислянето на застраховка. При фирмите една неволна грешка от служител може да блокира вътрешната мрежа, да доведе до криптиране на базата данни или до изтичане на чувствителна информация. Хората често са най-слабата брънка в киберсигурността. Примери от ежедневието са фишинг атаки, измами и изтичане на лични данни – все рискове, които киберзастраховката може да покрие.

Какви киберзастраховки предлагате за физически лица и малки бизнеси?

Имаме няколко вида киберзастраховки, които са създадени така, че да отговарят на реалните ситуации, в които попадаме всеки ден. Например – получаваш имейл, който изглежда като от куриерска фирма, кликаш на линка, въвеждаш данни… и след час вече някой има достъп до личната ти информация. Или – имаш малък онлайн магазин, сайтът ти спира да работи, клиентите не могат да поръчат, а ти губиш приходи и доверие. Това са реални рискове, които киберзастраховките покриват. За хората, които използват интернет активно – за банкиране, пазаруване, работа от вкъщи – предлагаме „Компютърна сигурност у дома“ и „Домашно имущество с безопасен интернет“. Те защитават личните устройства и домашната мрежа, така че да не се притесняваш, че някой ще ти „влезе“ в компютъра, както би влязъл в дома ти.

За малките фирми имаме „Кибер Лев“ – това е застраховка, която покрива щети от пробиви в сигурността, киберизнудване, загуба на данни, правни разходи и щети върху репутацията. Включва и антивирусна защита, както и достъп до нашите партньорски центрове за реакция при инциденти – така че, ако нещо се случи, знаеш, че има кой да ти помогне веднага.

Ако бизнесът ти има уебсайт – независимо дали е онлайн магазин или просто фирмена страница – можеш да се възползваш от „Застраховка на сайт“. Тя покрива прекъсване на дейността, разходи за възстановяване, уведомяване на клиенти, регулаторни глоби и защита на имиджа. Защото един сринат сайт може да ти струва не само пари, но и доверие.

За по-големи компании или такива, които работят и извън България, имаме международна киберзастрахователна полица с покритие до 2 милиона евро. Тя включва всичко – от терористични атаки и регулаторни санкции до претенции за лични данни и медийна отговорност.

Накратко – независимо дали си родител, който иска да защити домашната мрежа, или собственик на малък бизнес, който не може да си позволи срив на сайта – имаме решение, което да ти даде спокойствие и сигурност в дигиталния свят.

Все повече хора пазаруват онлайн, банкират дигитално и споделят лична информация в социалните мрежи. Как може един потребител да се защити чрез застраховка?

На първо място – като сключи застрахователна полица 😊. Тя покрива щети при хакерски атаки, изтичане на лични данни, прекъсване на бизнес, измами и социално инженерство (phishing), разходи за правна защита, възстановяване на системи и дори възстановяване на данни. Най-важното е, че нашите клиенти имат 24/7 достъп до нашия център за обслужване и могат да получат бърз съвет при киберинцидент. Когато се случи атака, настъпва паника – „Какво да правя?“, „Как да постъпя?“. Нашият екип е на разположение с практически съвети и, ако е необходимо, пренасочва към двата ни партньорски оперативни центъра по киберсигурност. Превенцията и навременната реакция са ключови, а ние ги имаме чрез 24 часов онлайн достъп до кол център, който да посъветва какво да прави, щом разбере, че е станал жертва на киберизмама.

Какви са основните предизвикателства, с които се сблъскват жителите на малките общини по отношение на застраховките – дигитална грамотност, достъп, доверие?

В малките общини основното затруднение е, че темата за киберрисковете все още не се разбира достатъчно добре. Хората често не осъзнават, че дори едно невинно действие – като отваряне на имейл от непознат подател, кликване върху съмнителен линк или прибързано приемане на „невероятно изгодна“ оферта – може да ги направи жертва на фишинг измами и социален инженеринг. Това не са редки случаи – това е ежедневие. Затова е изключително важно да развиваме умения за критично мислене, а това става с обучение. Добрата новина е, че картината започва да се променя. С навлизането на дигиталното номадство и стабилния интернет достъп, все повече млади хора се установяват в по-малки населени места, особено ако работят дистанционно. Те вече имат разбиране за значението на киберсигурността и това създава нова среда – по-отворена към темата.

Винаги давам един прост пример – кибератаката е като крадец, който влиза в дома ви. Не го виждаш, не го чуваш, но щетите са реални. И както застраховаме физическия си дом, така трябва да защитим и дигиталното си пространство – това, с което работим, общуваме и се забавляваме.

Нашата компания инвестира сериозно в много обучения по финансова и дигитална грамотност. Чрез агенциите ни в цялата страна информираме клиентите, че както колата, така и достъпът ни до интернет трябва да бъде защитен. Самите ние се обучаваме постоянно, следим тенденциите и се стараем да даваме гласност на тези застрахователни решения – включително чрез социалните мрежи. Имаме широка мрежа от офиси и агенции в цялата страна, с подготвени кадри, които преминават през постоянни обучения. Работим активно в посока дигитална и финансово-застрахователна грамотност и предлагаме разнообразни продукти, които отговарят на нуждите на различни хора и общности.

Има ли специфични продукти или кампании, насочени именно към жителите на общините извън столицата и кои са застраховките особено популярни в по-малките населени места?

Продуктите ни са унифицирани за цялата страна. От септември стартирахме обучения за ученици от 6–7 клас в цялата страна, посветени на кибератаки и измами в интернет. Както споделих и преди малко, ЛЕВ ИНС инвестира сериозно в обучения по финансова и дигитална грамотност. Работим с подготвени кадри, които преминават през постоянни обучения, за да могат да консултират и подкрепят хората на местно ниво. Особено важна роля в тази мисия има нашият партньор Академия 360, с който провеждаме специализирани обучения по киберсигурност за деца и подрастващи. Заедно организираме събития, прожекции, дискусии и практически занятия, които помагат на младите хора да разпознават рисковете онлайн и да се предпазват. Това е част от нашата дългосрочна стратегия – да изградим общество, което разбира дигиталната среда и умее да се защитава в нея. На тези събития раздаваме ваучери за родителите с 20 лв. отстъпка за индивидуални онлайн обучения. Планираме и събития със свободен достъп, за да покажем ползата и нуждата от киберзастраховане. Академия 360, като основен партньор на ЗК ЛЕВ ИНС АД, реализира мащабно присъствие в страната, за да дадем гласност сред децата.

Защо е важно да започнем обучението по киберсигурност още от училищата?

Защото децата са бъдещето на всяка нация. Когато ги научим да се пазят не само във физическия, но и в дигиталния свят, ние всъщност изграждаме поколение, което е подготвено за предизвикателствата на утрешния ден. А тези предизвикателства вече не са далечни – киберзаплахите, хибридните войни, фалшивата информация са част от настоящето ни. Обученията по киберсигурност не просто дават полезни съвети – те развиват критичното мислене. А това е едно от най-важните умения, които можем да дадем на децата. Умението да мислиш критично е основа за развитие във всяка сфера – независимо дали става дума за лична сигурност, образование или професионален път.

Като допълнение, киберсигурността е една от професиите на бъдещето. Ако успеем да запалим искрата в някое дете и то реши да се развива в тази област, това е огромна стойност не само за него, но и за обществото като цяло. Нека не забравяме, че децата са сред най-застрашените онлайн. Данните показват, че все повече от тях стават жертви на кибертормоз, измами и злоупотреба с лична информация. Затова превенцията трябва да започне рано.

ЛЕВ ИНС има над 20 години опит в социално отговорни кампании, насочени към децата – първо с „Пази детето на пътя“, а по-късно с „Пази детето в интернет“. Днес продължаваме тази мисия, като провеждаме обучения по киберсигурност в училищата в партньорство с Академия 360. Това е инвестиция в сигурността на бъдещето – и тя започва от класната стая.

Работите ли с училища, институции по теми като дигитална хигиена, безопасност в интернет и киберзастраховане?

Да, и то активно. Със стартирането на обученията по киберсигурност, ние вече присъстваме във всяко училище, където сме поканени с нашия партньор Академия 360. Един от най-силните моменти в обучението, е филмът „Киберпрестъпност“ – художествена продукция, базирана на реални случаи, която показва какво се крие от другата страна на екрана. Онлайн тормоз, фалшиви самоличности, измами – всичко това е представено по начин, който е близък до децата и ги ангажира емоционално. Филмът е създаден в партньорство с „Кино академия за таланти“ и дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, а ЛЕВ ИНС застана зад проекта чрез кампанията „Пази детето в интернет“. В него участва и комисар Явор Колев – експерт с над 20 години опит в борбата с киберпрестъпността и настоящ директор „Информационни технологии и киберсигурност“ в ЛЕВ ИНС. Прожекциите на филма в училищата се възприемат изключително добре от децата – те задават въпроси, споделят лични истории и се включват активно в дискусиите. Това ни показва, че темата е не просто актуална, а необходима. Освен прожекциите, провеждаме и обучения за родители и учители, предоставяме безплатни информационни материали и наръчници, и организираме събития с отворен достъп.

Как може един родител да помогне на детето си да разбере рисковете онлайн и да се предпази?

Като премине онлайн обучението https://cyber360.bg/courses/kibersigurnost-za-roditeli-chast-1/

Това е причината да промотираме ваучерите за отстъпка, за да стимулираме родителите.

Бихте ли дали пример за инициатива на Лев Инс в тази посока?

Обученията, които провеждаме съвместно с Академия 360, са ясен пример за нашата ангажираност. Те са насочени към деца, родители и учители и се провеждат в цялата страна. Нашият партньор се отличава с мисията си да бъде посланик на киберсигурността в България, като активно участва в развитието на кибериндустрията и инвестира в най-важния ѝ актив – хората.

Какво бихте посъветвали хората, които все още не обмислят киберзастраховка – защо си струва инвестицията?

Дигитализацията на бизнеса, смарт домовете, интернет пространството са инвестиция, която всеки от нас е вече направил под една или друга форма. Защитете тази инвестиция! Киберзастраховката ще ви даде сигурност, че има на кого да се обадите, има кой да предотврати проблема и има кой да го реши. Кибератаката е като токов удар - не я виждаш, не я чуваш, но когато настъпи, пораженията са не измерими като време и сериозност.