По схема с китайско карго: Разбиха престъпна група, ощетила бюджета с над 30 млн. лв,

16 октомври 2025, 14:14 часа 192 прочитания 0 коментара
Неутрализирана е престъпна група, която се предполага, че е ощетила фиска с над 30 млн. лева. Това съобщи на брифинг зам.-градският прокурор Десислава Петрова, съвместно със зам.-директора на ГДБОП Йордан Пешев. Като обвиняеми са привлечени осем души за участие в престъпна група за данъчни престъпления и изпиране на пари. Ще бъде поискано постоянно задържане за петима от тях, двама се издирват, а един е с парична гаранция заради влошено здравословно състояние. Сред задържаните има и чуждестранни граждани.

Прокурор Петрова добави, че се разследва дейността на групата от 2023 г. досега, а самото разследване е започнало през юли.

"Според събраните данни групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки за българския пазар – дрехи, чанти, обувки, стоки за домашни потреби и други. Стоките са идвали след директно договаряне с китайските производители и са доставяни с кораб в Гърция, а оттам са пренасяни с камиони в България. За да се избегне плащане на дължимото мито и ДДС, чрез контролирани дружества документално е оформян вносът на тези стоки с неистински и неверни документи", обясни тя.

Операцията е осъществена на 14 октомври в София и други райони на страната. В нея са участвали 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа, служители на НАП, като действията са ръководени от петима наблюдаващи прокурори. Извършени са над 100 действия по разследването и 90 претърсвания и изземвания. Открити са множество доказателства, включително левове и евро на стойност общо над 300 000 лв.

Виолета Иванова
