"Тук сме! Не сме изядени!": Култови кадри от срещите по места на ГЕРБ

Снимки на местната структура на ГЕРБ във Враца с огромни транспаранти "Тук сме! Не сме изядени!" и "Still breathing" (в превод: "Още дишаме") бързо обиколиха социалните мрежи. Кадрите отразяват срещите на депутатите от партията на Бойко Борисов в северозападния град Красен Кръстев и Мартин Харизанов.

Вече втори ден продължават срещите на всички народни представители от мандатоносителя с местните си структури, след заръката на самия Борисов да започнат проверка за състоянието на структурите и да се види "къде какво е оглозгано" от партията.

"Не може да ни се качват на главата. Вдигате се оттук и отивате по родните си места - да видите колко е "изяденото", колко е "оглозгано", има ли за "дояждане". Който свърши, идва тук да ми докладв колко е изядено от тялото на ГЕРБ - ръка, крак, шкембе. Точка! От вашите доклади ще разберем колко скоро може да отидем на избори. Има ли изядено и наръфано, отиваме на избори", каза Борисов в монолога си пред парламентарната група във вторник.

Приемни с граждани бяха организирани в редица областни градове и големи населени места. До края на седмицата структурите на партията ще представят своите доклади и анализи след решение на Изпълнителната комисия на ГЕРБ.

