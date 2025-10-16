Кой спусна Георги Иванов в БФС? Има хора над него, с чиито интереси Гонзо трябва да се съобразява

Кой спусна Георги Иванов - Гонзо в Българския футболен съюз? Този въпрос бе поставен в предаването "Спортен нюзрум" на bTV, където гост бе Павел Колев. Дълги години той бе част от ръководството на Българския футболен съюз, но не успя да се засече с Гонзо. В пространството се спекулира, че Бойко Борисов или Делян Пеевски са спуснали Иванов. Павел Колев не знае дали Гонзо е бил спуснат от някого, но пък коментира, че президент на БФС не се става без да направиш компромиси и да се съобразяваш с интереси на хора над теб.

Борислав Михайлов покани Гонзо в БФС

"Кой спусна Гонзо в БФС? Не знам дали го е спуснал някой. Доколкото съм чувал и знам, мисля, че Борислав Михайлов е поканил Георги Иванов - Гонзо в Българския футболен съюз. Напоследък Георги Иванов говори все едно, че работата му е започнала преди година и половина. Само че той и преди това беше в БФС. Нека да кажем така: няма никакво значение как ще се казва президентът на БФС. Хубаво е да знае чужди езици, да може да говори правилен български, бонус е и ако е възпитан и да не тропа по масата", коментира Павел Колев пред bTV.

Още: Бивш директор на „Герена“: През годините Левски е ползван като политическа играчка

"Ако желанието за промяна идват отдолу нагоре, нещата ще се случат. А не от президента на БФС. Има и хора над Гонзо, с които той трябва да се съобразява. Той е президент на БФС, но трябва да се съобразява с някои интереси. Не можеш да оглавиш БФС, без да направиш компромиси", смята Колев, който бе заместник-изпълнителен директор на БФС. Според бившия изпълнителен директор на Левски, промяната в българския футбол не може да дойде от Георги Иванов, а от най-ниско към най-високо ниво.

"В БФС нищо не се променя - назначават приятелите си, за да си осигурят спокойно бъдеще"