Пищни, ароматни божури са акцентът на градината в края на пролетта. Но ако някога сте се вглеждали внимателно в пъпките или сте отрязвали няколко цвята, за да ги внесете вътре, може би се чудите защо цветовете често са покрити с мравки.

Може да изглежда тревожно, но всъщност е част от грандиозния замисъл на природата. „При повечето цветя нектарът се отделя вътре в цветето. Има обаче някои растения, които имат жлези, отделящи нектар, на други растителни структури“, казва Дария Маккелви, ръководител на Центъра за домашно градинарство в Ботаническата градина на Мисури . „Те се наричат ​​„екстрафлорални нектарници“ или EFN, защото са „екстра“ и се срещат извън цветето.“

При някои растения нектарниците са разположени в основата на листата. Но при божурите, EFNs се намират върху чашелистчетата или листоподобни структури, които защитават цвета, когато е в пъпка. „Ако погледнете внимателно пъпката на божур, всъщност може да видите малките капчици нектар. Тези EFNs отделят нектар, съдържащ около 95% захар, който привлича мравките“, казва Маккелви. Много други растителни видове също имат EFNs, като череши и праскови ( Prunus spp.), пасифлора ( Passifloria incarnata) и бъз ( Sambucus nigra ).

Цветарите могат да ви разкажат от първа ръка за нектара. „Ако изстисквате пъпките на божурите, както правят цветарите, няколко пъти на ден през сезона на пъпкуване, наблюдавайки кога са достигнали оптималния си период за реколта, ще сте много добре запознати със сладкия нектар, който пъпките отделят и който прави пръстите ви лепкави“, казва Лиза Мейсън Зиглер, основател на „ The Gardeners Workshop“ и автор на „The Cut Flower Handbook“. „Мравките са привлечени от захарта, защото тя им дава незабавен източник на енергия, за да се справят с мравченето си.“

Вредят ли мравките на божурите?

Всъщност може да е точно обратното! Една теория защо божурите отделят тази захар е, че тя осигурява защита на растението. „Тъй като нектарът е източник на храна за мравките, те ще го защитават от други насекоми“, казва Маккелви. „Тази подредба е полезна както за божура, така и за мравката: Мравката получава сладко лакомство. Божурът не бива изяден.“

Мравките не причиняват вреда на самото растение божур, така че не е нужно да се притеснявате, че по някакъв начин влияят на качеството или количеството на вашите цветове. „Мравките обикновено посещават божурите само когато пъпките отделят сладост. Те не се интересуват от растението“, казва Циглер.

Божурите се нуждаят ли от мравки, за да цъфтят?

Това често срещано погрешно схващане просто не е вярно. „Мравките не са необходими, нито помагат на растението да отвори цъфтеж или да заложи пъпки“, казва Циглер. Проблемите с цъфтежа може да се дължат на други често срещани проблеми, като например недостатъчно слънце (нуждаят се от 6 или повече часа на ден); болести като ботритис (болезненост по божурите); късни силни слани; или твърде дълбоко засаждане (очичките или малките розови или бели пъпки на корена трябва да са само на 2,5 до 5 см под повърхността на почвата).

Интересна странична бележка: Божурите на Циглер са произлезли от почти 100-годишен сорт, наследен от баба ѝ и майката на братовчедка ѝ – което показва колко издръжливи са тези многогодишни растения. Ако осигурите на божурите идеални условия, те ще цъфтят десетилетия, което ще ви направи (и мравките) щастливи!

Трябва ли да се отърва от мравките по моите божури?

Определено не! „Не е необходимо да се изплакват мравките и е на практика невъзможно да се направи успешно“, казва Циглер. Тъй като тяхното присъствие върху растенията помага за предпазване на божурите от някои вредители, оставете мравките на мира.

Също така, не използвайте никакъв вид инсектицид, за да убиете мравките. Това е ненужно и вредно за много други полезни насекоми и опрашители , като например местните пчели, които също са привлечени от сладкия нектар, казва Циглер.

Как да събираме божури, без да вкарваме мравки

За най-дълъг живот на вазата, отрежете стъблата, когато пъпката премине от твърда и стегната на допир до мека като ружа. „Като производители в сезона на божурите, ние наблюдаваме по няколко пъти на ден“, казва Циглер. Внимателно стиснете пъпките, като изчакате, докато станат меки, като ружа, преди да ги приберете.

За да предотвратите преместването на мравките на закрито, отрежете стъблата си и ги поставете в кофа с вода, която съдържа прясна храна за отрязани цветя . „Захарите в храната привличат мравките във водата, където те „плуваха“, казва Циглер. След като мравките вече не са по стъблата, прехвърлете божурите във ваза за показване на закрито.

Като алтернатива, можете да потопите пъпката във вода и да я изплакнете, за да отмиете всички мравки. Ако цветето, което искате да внесете, вече се е отворило, отърсете всички мравки или изплакнете внимателно цветето, преди да го изложите на закрито, казва Маккелви.