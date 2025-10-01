Засадете тези луковици СЕГА и напролет ще се радвате на море от цветове

Пролетта може да ви се струва далечна, но цъфтящата градина в началото на следващия сезон зависи от това какво правите тази есен. Есента е време за засаждане на луковици, възможност да подготвите градината си за края на зимата, когато цветът се завръща във вашия свят.

Пролетната градина на вашите мечти е много по-лесна за създаване, отколкото си мислите. С малко планиране, малко копаене и правилните луковици можете да създадете градина, която е достойна за снимки, когато времето се затопли следващата година.

Пет стъпки за започване на перфектна пролетна градина

Засадете пролетноцъфтящи луковици тази есен

Пролетноцъфтящите луковици трябва да се засаждат през есента. Идеалното време е, когато температурите са започнали да спадат, но почвата е все още обработваема. Стремете се да засадите луковиците си от края на септември до началото на ноември. Засаждането преди зимните студове позволява на луковиците да се вкоренят и след това да преминат в латентно състояние (т.е. да заспят) за зимата. Този хладен период ги подготвя да цъфтят красиво през пролетта.

Изберете правилните

С десетки различни пролетно цъфтящи луковици, от които да избирате, може да е трудно да направите избор! Макар че няма „грешни“ луковици, правилните луковици за вас ще бъдат тези, които отговарят на вашите нужди и желания. Ако искате цвят от края на зимата/ранната пролет, засадете кокичета и минзухари. Искате визия за пролетна поляна? Хионодокса е луковицата за вас.

Подгответе мястото си за засаждане

Най-хубавото на луковиците е, че изглеждат добре навсякъде. Независимо дали ги засадите в моравата си, в цветна леха, в саксия на тераса или сред храстите, луковиците са супер гъвкави и добавят цвят към всяка среда.

Първо, намерете място, което е обилно слънчево. Имайте предвид, че напълно разлистеното дърво във вашия двор може да е голо, когато луковиците ви цъфтят следващата пролет.

Ако засаждате в земята, разрохкайте почвата на това място на около 15-20 см дълбочина. Смесете малко компост или добавете органичен тор за луковици, за да помогнете на луковиците си да се вкоренят, преди да настъпят студените температури.

Професионален съвет! Ако подозирате, че катерици, полевки или други животни може да се опитат да хапнат новозасадените ви луковици, поставете телена мрежа на земята над луковиците, за да предотвратите копаенето на животни. Също така, поставете остър чакъл в дупките, така че да придържа луковиците.

Започнете засаждането

Засаждането на луковици е супер лесно. Има три общи правила, които трябва да се спазват:

Засадете луковицата на дълбочина около два до три пъти по-голяма от височината ѝ. Например, луковица на лале с диаметър 6,3 см трябва да се засади в дупка с дълбочина 12–19 см.

Поставете заострения край на луковицата нагоре, а кореновия край надолу в дупката.

Колкото по-големи са луковиците, толкова по-далеч една от друга трябва да ги засадите.

След като луковиците са в дупките, просто ги покрийте с почва, притиснете леко и след това полейте обилно мястото. Няма нужда да поливате отново.

Грижете се за луковиците си

След като бъдат засадени в земята, луковиците ви не се нуждаят от много грижи. Естествените валежи би трябвало да им осигурят необходимата влага. Ако есента е суха, полейте ги, преди да завали сняг.

Допълнително удоволствие за вашите луковици (като ден в спа центъра) е да сложите малко мулч върху тях. Това помага да ги изолирате, да запазите влагата и да намалите плевелите. Мулчът също така предпазва луковиците от неизбежните цикли на размразяване и замръзване през зимата. Но изчакайте с нанасянето на този мулч (слой от 5-7,5 см нарязани листа ще свърши работа), докато земята стане доста студена.

