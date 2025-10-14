Засаждане на хортензии: Кога е по-добре да се прави през есента или през пролетта

Пролетта и есента са натоварени периоди за цветари и градинари. Именно през това време те свикнали да засаждат растенията в градината си. Едно от най-популярните цветя е пищната хортензия. Нейната отличителна черта е променливият ѝ цвят: еднакви семена могат да дадат различни съцветия с различни цветове.

Опитни градинари съветва да засадите хортензии на открито през есента. Те винаги се придържат към няколко съвета, които ще превърната цветната леха в източник на гордост.

Засаждане на хортензии – през есента или пролетта?

Според експерти, най-добрият сезон за засаждане на това цвете е есента, а не пролетта. Растенията, засадени през септември и октомври, се вкореняват по-добре, по-малко податливи са на болести и цъфтят по-рано. Периодът на покой се простира през цялата зима, което им дава повече време за адаптация.

Ако засаждате хортензии на открито, направете го в средата до края на септември. В южните райони можете да изчакате до октомври.

Този вид може да се отглежда както от семена, така и от разсад. Последният вариант е много по-лесен. Изберете сорт, който отговаря на вашите нужди както за цъфтеж, така и за грижи. Сортовете хортензии с едри листа могат да променят цвета си в зависимост от състава на почвата.

Изберете правилното място – не на пряка слънчева светлина, но и не напълно засенчено място. В идеалния случай цветето трябва да получава няколко часа слънце на ден. Добавете торфен мъх, компост и листна постеля. След това засадете разсада – дупката трябва да е два пъти по-дълбока от дължината на корена. Добавете дренаж – пясък или натрошен камък – на дъното на дупката. Разстоянието между хортензиите зависи от сорта. За високите сортове е 1-1,5 м, а за ниските – около 50 см. След засаждане полейте лехите и мулчирайте с дървени стърготини.

Ако сте избрали променлив сорт хортензия, можете да повлияете на цвета му, като регулирате киселинността на почвата. Например, ако искате сини цветове, наторете почвата с алуминиев сулфат през пролетта или ако искате розови цветове, добавете тебешир или вар.

Експертите предупреждават, че хортензиите са непретенциозни за отглеждане цветя и не бива да се прекалява с грижите за тях. Прекомерното торене и поливане могат да съсипят разсада. В резултат на това растението ще израсне със силни листа, но слаби цветове или изобщо няма да цъфти.

