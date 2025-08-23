Как да размножим хортензиите през септември

Хортензиите са фантастични за размножаване. Тези прекрасни цъфтящи храсти са брилянтно допълнение към всеки двор, като гигантските им цветове озаряват всяко пространство. Научаването как да размножавате хортензиите може да ви помогне да ги направите още по-впечатляващи, без никакви разходи.

Цветята, които ТРЯБВА да засадите до хортензиите, ще цъфтят дълго и пищно

След като сте се научили как да отглеждате хортензии , размножаването им е лесно и може да се извършва по всяко време на цъфтежа, като се използват същите методи като резитбата на хортензиите . Като се има предвид, че хортензиите много рядко произвеждат семена, научаването как да ги размножавате е един от малкото начини за размножаване на тези растения.

Тук научете тънкостите на размножаването на хортензии с експертни съвети, за да поддържате растенията си цъфтящи.

Как да размножаваме хортензии

„Хортензиите се отглеждат най-добре чрез размножаване поради рядкостта на семената“, казва Рейчъл Кроу, редактор „Градина“ за „Домове и градини“ . „Техните поразителни цветове могат лесно да се вкоренят, след като знаете как да вземате резници от растения , а храстите се придържат много добре, след като бъдат преместени навън.“

„Първата стъпка е да вземете резник от стъбло на хортензия, което е дълго поне десет сантиметра“, обяснява Рейчъл. „Най-добре е да изберете стъбло, което няма цветове, но е с нов растеж. За да направите това лесно, отрежете стъблото в началото на есента, когато тези по-светлозелени стъбла са свежи и едва сега поникват.“

„Използвайки остри ножици за подрязване, които са били измити, за да сте сигурни, че растенията ви са защитени от болести, отрежете точно под листния възел“, продължава Рейчъл. „Намерете листен възел, който се намира под листната издънка, за да осигурите хранителни вещества на стъблото си, докато то пуска корени.“

Подобно на това, когато вземате резници от рози , прясно отрязаното стъбло трябва да се потопи в прах за вкореняване или хормон, за да се увеличат шансовете за успешно развитие на ново растение. Поставете покритото стъбло в саксия с влажна почва, преди да го покриете с найлонов плик, като се уверите, че пликът не докосва никоя част от самото растение.

Как да вкоренявате хортензии във вода

Размножаването с вода става все по-популярно напоследък, като размножаването на сукуленти предимно използва водния процес, а не вкореняването в почвата.

Можете да размножавате хортензии във вода по подобен начин, както размножавате хортензии в почва, но използването на този метод може да доведе до различни резултати. Размножаването във вода може да доведе до по-слаба коренова система, която може да се повреди, когато бъде преместена в почвата навън, но това не се случва в 100% от случаите.

Ако искате да опитате да размножите хортензии във вода, стъпките са същите до потапянето на стъблото в прах за вкореняване. След като покриете обаче, поставете стъблото в прозрачна чаша, пълна с вода, като се уверите, че листата са над нивото на водата. Когато използвате този процес, не забравяйте да пречиствате водата на всеки няколко дни.

Кога трябва да вземете резници от хортензия?

Най-добре е да вземете резници от хортензия в началото до средата на есента, когато растението развива нов растеж. Вземането на резници през този период ще ви помогне да различите пресните издънки от по-старите, по-зрели, тъй като стъблата ще се различават значително по цвят.

Колко време отнема вкореняването на резниците от хортензия?

Резниците от хортензия ще се вкоренят след около две до три седмици, в зависимост от температурата, в която се съхраняват. За да поддържате по-висока влажност и да ускорите процеса на размножаване, покрийте растението си с найлонов плик, за да поддържате влагата и температурата по време на целия процес на вкореняване.