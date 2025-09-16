Защо хортензиите трябва да се засаждат през есента?

От колко слънце се нуждае една хортензия?

Защо засаждането на хортензии през есента е по-добро?

Хортензиите са истинските звезди на градината. Техните буйни сферични съцветия в бели, розови, сини или бледозелени нюанси красят градината от пролетта до късна есен. Повечето градинари са свикнали да засаждат тези цветя през пролетта, но есента е идеалното време за засаждането им. Ето защо трябва да засадите това растение сега и как правилно да се грижите за него.

Есенното засаждане на хортензии има няколко предимства.

По-добра адаптация: през септември-октомври хортензиите се подготвят за период на покой, така че пресаждането не е толкова стресиращо за тях.

Силни корени: растението има време да се вкорени преди студеното време и през пролетта можете да получите по-обилно цъфтене.

Оптимална температура: Хладните есенни дни и редовните дъждове помагат на растението да се климатизира по-лесно, отколкото в жегата.

Важно : Най-добре е да засадите хортензии не по-късно от 3-4 седмици преди първата слана, за да имат време да станат по-силни.

От колко слънце се нуждае една хортензия?

Противно на общоприетото схващане, хортензиите не са строго сенчести растения. Те виреят добре на частична сянка, но се нуждаят от поне 4-6 часа слънце всеки ден, за да цъфтят обилно. По-добре да ги засадите на място, където те ще са на сянка следобед.

Промяна на цвета на съцветията

Много сортове хортензии променят цвета си през целия сезон. Например, бледорозовите цветове могат постепенно да станат наситено пурпурни, докато белите цветове могат да станат зеленикави.

Цветът на хортензията може да се промени с помощта на промяна в състава на почвата. Но това не важи за всички разновидности.

Сини и розови хортензии: Цветът зависи от pH на почвата. Киселинната почва, с алуминиев сулфат, дава сини нюанси, докато алкалната почва, с вар, дава розови.

Бели и лаймови сортове: не променят цвета си, независимо от тора.

Хортензиите не изискват прекомерно внимание. Почвата трябва да е влажна, но не преовлажнена. Балансираният тор е достатъчен през пролетта. Прекомерното торене може да насърчи растежа на листата, а не цъфтежа.

Резитбата зависи от сорта. Например, метличестите хортензии могат да се подрязват през пролетта, докато едролистните хортензии могат да се подрязват само след цъфтежа.

Есента е чудесно време не само за засаждане на хортензии, но и за създаване на хармонични композиции. Те ще изглеждат добре до астри, хризантеми, пирен и декоративни треви. Те ще подчертаят пищността на храста и ще удължат цъфтежа във вашата градина. Засадени през есента, хортензиите ще се вкоренят по-лесно, ще преживеят зимата по-добре и ще ви зарадват с буйни и дълготрайни цветове следващото лято.

