Защо хитрите градинари използват прозрачно фолио в градината си

Градинарските ентусиасти винаги търсят начини да използват повторно предмети от бита в градината. В крайна сметка, повторното използване на неща може да помогне за намаляване на разходите и отпадъците. Някои използват пластмасови контейнери в големи саксии, за да спестят почва. Други използват вестници или картон като мулч, за да потиснат плевелите и да задържат влагата в зеленчуковите градини. Пластмасовото фолио, изненадващо, е друг често срещан домакински предмет, който може да помогне на растенията. Например, можете да го използвате, за да запазите цветята си свежи за по-дълго време в аранжировки от рязани цветя.

То задържа влагата, поддържайки стъблата хидратирани. По подобен начин можете да използвате пластмасово фолио за соларизация на почвата, за да се отървете от плевели и вредители от насекоми в градината си. И вярвате или не, можете дори да използвате пластмасово фолио, за да намалите щетите от насекоми и някои болести по вашите продукти. Просто се уверете, че сменяте или премахвате тези фолиа след употреба и не ги оставяйте да лежат в градината. Те не само изглеждат мръсни, ако бъдат оставени в градината, но и няма да се разложат в почвата

Опаковане на продуктите за предпазване от нападения от вредители

Макар че няма смисъл да се прави това комерсиално поради огромния труд, който е необходим, опаковането на плодовете в торбички преди прибиране на реколтата може да помогне за предпазване от вредители и болести, както и за подобряване на качеството. Просто увийте плодовете си в два или три фолио, внимателно запечатайте страните, като оставите малко място за излизане на конденза. Това създава физическа бариера, която предотвратява нападението от вредители и болести. Всичко, което трябва да направите след това, е да премахнете пластмасата две седмици преди прибиране на реколтата, за да могат плодовете ви да се оцветят правилно.

Поддържане на влажност за резници и деликатни стайни растения

Ако резниците и деликатните ви стайни растения продължават да увяхват, има вероятност да не получават достатъчно влага. Тук може да помогне прозрачно фолио. Просто вземете резниците си, увийте ги във влажен материал като трева или кухненска хартия и ги покрийте с фолиото. Не го запечатвайте напълно. Необходима е малко циркулация на въздуха, за да се предотвратят гъбични проблеми. А що се отнася до деликатните растения, ако е необходимо, можете да подпрете прозрачно фолио с колове или жици, за да предотвратите директния му контакт с листата.

Използване на прозрачно фолио за по-успешно присаждане

При присаждане на овощни дървета , поддържането на влажността на мястото на присаждане е ключова стъпка за успех. Тук използването на пластмасово фолио може да окаже решаващо влияние. То не само ще предотврати изсъхването на мястото на присаждане, но и ще помогне за задържането на партньорите заедно, докато се оформи. За предпочитане е да изрежете ленти пластмасово фолио с ширина 2,5 см и да започнете точно под мястото на присаждане. След това се придвижете нагоре, като разтягате фолиото. Само не го увивайте твърде стегнато, тъй като това може да попречи на потока от сок.

Създаване на малка почвена соларна система за плевели и вредители

Соларизацията на почвата включва покриване на почвата с прозрачен лист, за да се създаде своеобразен парников ефект, който да премахне плевелите и вредителите. Ако го правите на голяма площ, ви е необходим брезент, но прозрачно фолио ще свърши чудесна работа за малки, локализирани обработки. Започнете с премахване на растителен материал и отпадъци от зоната, след което изравнете и напоете почвата. Накрая покрийте зоната с фолиото за четири до осем седмици. То ще нагрее почвата толкова много, че всички вредители и плевели под нея ще умрат.

Създаване на покрития за редове и микротунели

Покривалата за редове и микротунелите са евтини и лесни решения, ако искате да удължите сезона за любимите си градински култури. Те помагат за контрол на вредителите и осигуряват седмици допълнително време за растеж, като създават благоприятен микроклимат. Въпреки че, когато ги правите с пластмасови опаковки, може да се наложи да сглобите няколко парчета с помощта на прозрачно опаковъчно тиксо. След като покритието е готово, просто вземете няколко метални колчета и ги използвайте, за да създадете дъги около растенията си. След това опънете пластмасата върху него и сте готови.