Разработиха "изкуствен език", измерващ пикантността на храната

Учени от Китай са разработили "изкуствен език", който измерва пикантността на храната с помощта на млечния протеин казеин. Това нова устройство е подходящо за употреба от хора с много чувствителен стомах или от такива, които нямат вкус и могат да получат изгаряния в устата, ако без да знаят, ядат много пикантни храни, пише сайтът New Atlas, позовавайки се на публикация в сп. Sensors на Американското дружество на химиците.

Повече за "изкуствения език"

Известно е, че ако човек иска да охлади устата си, след като е консумирал пикантна храна, е препоръчително да пие мляко, а не вода. Имайки предвид този факт, изследователите са създали изкуствения език, измерващ пикантността с помощта на протеина казеин. Казеинът е основният протеин в млякото и се свързва с капсаицина - химикал, който придава на лютите чушки техния пикантен и парещ вкус. Когато свързването се случва в устата, капсаицинът се неутрализира.

Учените от Шанхайския технологичен институт са възпроизвели това действие в устройство, което може да се използва за измерване на пикантността на храните. То е подходящо за употреба от хора с много чувствителен стомах или от такива, които нямат вкус и могат да получат изгаряния в устата, ако без да знаят, ядат много пикантни храни.

Изкуственият език представлява правоъгълно приспособление от гъвкав гел от акрилна киселина, холин хлорид и обезмаслено мляко на прах, втвърдено чрез излагане на ултравиолетова светлина и способно да провежда електрически ток. Когато върху гела се постави вещество, съдържащо капсаицин, казеинът в млякото на прах се свързва с химикала в рамките на 10 секунди. Това води до намаляване на тока, което лесно може да се измери. Колкото по-високи са нивата на капсаицин, толкова повече токът намалява.

Първоначалните тестове са показали, че устройството е в състояние да открива концентрации на капсаицин, вариращи от нива, които не могат да бъдат усетени от човека, до нива, възприемани като болезнени. В последващите тестове, в които са били включени осем вида пипер и осем пикантни храни, нивата на пикантност, определени от устройството, са съвпаднали с тези, посочени от група дегустатори. Тестовете са показали също, че изкуственият език може да открива и други пикантни химикали освен капсаицин, като например тези, които се съдържат в хранителни продукти като джинджифил, черен пипер, хрян, чесън и лук.

Източник: БТА