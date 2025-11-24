След потопа: Дезинфекцираха курортно селище „Елените“

Извършена е дезинфекция на почистени общински терени, тротоари и улици в района на курортно селище „Елените“, съобщиха от Община Несебър. Дейностите са изпълнени от служители на общинското предприятие „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване“ (БКСО) при стриктно спазване на мерките за безопасност на труда, уточниха оттам.

Обработката е извършена с техника, подходяща за мащабни терени, като е използван препарат, съобразен с характеристиките на обекта и изискванията за безопасност. От общината информират, че ще продължат да изпълняват планираните дезинсекционни, дератизационни и дезинфекционни обработки на територията на населените места, като има готовност и за извънредни действия при необходимост.

На 3 октомври поройни дъждове предизвикаха сериозни поражения във ваканционното селище. Тогава водната стихия отне живота на четирима души – трима мъже и жена. Водата е нахлула в първите етажи на много сгради, достигайки почти до таваните в едноетажните къщи. Отнесени бяха и десетки автомобили. Имаше и сериозни щети върху инфраструктурата в курортното селище.

Преди дни Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) издаде акт за премахване на незаконния колектор, в който е вкарана река Дращела в комплекс „Елените“.